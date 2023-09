Abascal reafirma su apoyo a Feijóo pero le recrimina que no respaldara sus mociones de censura contra Sánchez

Una de cal y otra de arena. El líder de Vox, Santiago Abascal volvió a reiterar el voto a favor de la investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo pero no solo celebró algunas de sus medidas sino que también le reprochó otras que considera apremian y afeó a algunos de sus presidentes autonómicos y diputados las palabras contra Vox. "Cuenta con los votos, aunque me temo que no van a ser suficientes. Podría decirle aquello de que hay que saber sumar, y a modo de reproche incluso que es un balón de oxígeno al PSOE o un inexplicable regalo al PSOE. Pero creo que es una buena ocasión para retratar al Gobierno de España", dijo.

También le pidió a Feijóo que no olvide «que Vox no es el enemigo» y que «no va a desaparecer»: de hecho, Abascal quiso recordar que el partido nace de la época de Mariano Rajoy porque estaban en contra de la línea del antiguo líder del PP. Por eso, Abascal afeó a Feijóo la «obsesión de no depender de Vox en ese gobierno que algunos aduladores le prometían» algo que dijo «les llevó al error de tolerar una campaña de demonización -a su partido- que venía de la izquierda».

El líder de Vox reprochó a la bancada del PP que no apoyaran en su día las mociones de censura de su formación. "Hicimos lo mismo que usted pretende hoy, usar esta tribuna para demostrar que el proyecto de Sánchez nos lleva a la destrucción del proyecto a través de la ruptura del estado de derecho. No es distinto el señor Sánchez de la moción, sino el mismo, el que había pisoteado las libertades fundamentales de los españoles con dos decretos inconstitucionales de estado alarma. El mismo capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Nada le pareció suficiente para apoyar nuestra moción o presentar alternativa". Sin embargo, Abascal indicó que Vox no hará lo mismo que hizo el PP.

Apoyo con diferencias

Abascal apostó por apoyar al PP, a pesar de las grandes diferencias y muchos desacuerdos para "colaborar sensatamente por los que están llevando a la nación por un callejón sin salida". "No hay ningún subterfugio para burlar a los padres de la democracia".

El presidente de Vox recordó que su apoyó al PP tiene condiciones: el compromiso de defender la igualdad de españoles, recuperar la neutralidad de las instituciones, secuestradas por el PSOE y de no colaborar con quienes pretenden un "apartheid" a los votantes de Vox, es decir; a tres millones de españoles.

Asimismo, Abascal fue duro contra el talante de Sánchez: «Si Sánchez necesitara el voto de ladrones, prohibiría las cerraduras; si necesita el voto de un partido traficante de órganos, le daría la dirección del Instituto Anatómico Forense, y no hace falta decirlo, si al señor Sánchez le hiciera falta el voto de un partido de violadores y pederastas pues directamente tendría el voto en agradecimiento a la ‘ley del sí es si’ que tanto les ha beneficiado. Cuando al señor Sánchez le hace falta el voto de golpistas, les allana el camino para una amnistía».

Abascal se refirió a la bancada de los independentistas y les avisó que aquello que quieren no es real. "Creen que las tornas han cambiado y le dan una nueva oportunidad para sus oportunidades ilegales pero, en su coalición con Sánchez harán un grave daño a la convivencia, a la economía y a España", les advirtió: "Su república soñada no llegará" porque el "cheque que les da no tiene fondos. Ni si quiera con ese aliado que tienen en la Moncloa serán capaces de destruir la nación".

Sin traductores de por medio, Abascal pidió que respeten las leyes, la unidad de la patria común. "Va a ser un error del que no regresarán jamás. Pregúntenle a sus antecesores" recordando cómo huyo el expresidente de la Generalitat en el maletero de un coche. "Me crece una sospecha que hace tiempo que llevaba barruntando con aquel 155 tan débil, acomplejado y tardío que dio el Gobierno: Se hizo para protegerles a ustedes", les dijo a los independentistas.