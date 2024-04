IU acepta ir en coalición con Sumar para la lista europea pero congela su participación en el partido de Yolanda Díaz

Un "sí" a prueba. Izquierda Unida ha aceptado ir en coalición con Sumar a las próximas elecciones europeas del próximo 9 de junio. Su candidato elegido en primarias, Manu Pineda, será el número cuatro de la lista que encabezará Estrella Galán. Una decisión que llega después de una larga reunión de la Coordinadora Federal de Izquierda Unida y después de que dos federaciones, la valenciana y la madrileña se posicionaran en contra de acudir en coalición con Sumar. Andalucía, una de las federaciones más grandes de IU, sin embargo, había dado el "sí".

La coordinadora Federal decide aceptar la propuesta de Sumar después de varias semanas de tensiones por el acuerdo representativo y programático con la dirección de Yolanda Díaz sobre la coalición para acudir a las elecciones europeas. IU se enteró por los medios de los puestos que Sumar ofrecía el resto de formaciones, unos acuerdos considerablemente mejores que el que finalmente acepta IU para no romper la coalición a tan solo dos meses de las europeas. "No es la posición que merece nuestra organización, pero la clase trabajadora y el futuro de la izquierda transformadora no merecen más división y desmoralización en el actual momento de avance reaccionario en toda Europa", explican desde la Coordinadora Federal. Y es que, en la coalición, los comunes han logrado el segundo puesto que estará representado por el exlíder de los comunes, Jaume Asens. Compromís ha conseguido el número tres que ocupará Vicent Marzà o Jordi Sebastià. En quinto puesto, por detrás de IU estará Más Madrid, quien también muestra sus recelos al puesto ofrecido por Sumar.

Sin embargo, IU ha decidido, como ya había amenazado por la mañana, congelar -de momento- su relación con Sumar. Por tanto, no participará de los órganos de dirección de Sumar que se establecerán este fin de semana en una reunión de la Coordinadora de Sumar. "La relación con Sumar será un debate central en el ejercicio de reflexión colectiva durante el proceso asambleario de Izquierda Unida, pues debemos recuperar la máxima presencia en todos los ámbitos", explica IU en un comunicado. Así, mientras se desarrolla ese debate -que se dará después de las elecciones europeas- en IU han apostado por no "participar de los órganos del partido de Sumar hasta la celebración y decisión de la Asamblea Federal".

Las negociaciones para confeccionar las listas europeas han acabado demostrando la tensión existente en un espacio de reciente creación en el que varias fromaciones muestran ya su descontento con Sumar. A la falta de confianza de Compromís en el plano electoral, se suma ahora la distancia que ponen en Izquierda Unida con el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Precisamente, este anuncio, el de congelar las relaciones con Sumar se produce un día después de las elecciones vascas donde Sumar solo logró retener un diputado de los seis que tenía Unidas Podemos en 2020. El responsable de Organización, Ismael González, dio un aviso severo este lues a los de Díaz tras el batacazo en País Vasco. "Sumar no está consiguiendo ser el espacio de aglutinación", lamentó el portavoz. IU valora los resultados obtenidos como "malos", después del primer fracaso de Díaz en las elecciones gallegas. Creen que no está trabajando para ser el espacio "integrador" que prometió ser tras forjarse como partido y piden un espacio de reflexión.