Acoso a diputados socialistas con lanzamiento de huevos en las proximidades del Congreso

Varios diputados socialistas han sufrido en la mañana de este jueves un episodio de acoso. El diputado del PSOE por Teruel, Herminio Sancho, ha recibido el impacto de un huevo que le ha dado en la cabeza mientras desayunaba en un bar de las inmediaciones del Congreso de los Diputados cuando estaba en compañía de otros miembros del Grupos Socialista, entre los que se encontraban María Luisa García Gurruchaga, Daniel Senderos y Vicent Sarriá.

Ha ocurrido sobre las 7:30 de la mañana cuando un grupo de personas, que ha ido en aumento, se ha puesto a fotografiarles y a "acosarles" desde el exterior del establecimiento, según informan fuentes socialistas.

En un momento dado les empezaron a proferir diversos insultos. Los diputados socialistas avisaron a la Policía, que les ha escoltado hasta el Congreso. Todo ello entre gritos, insultos y amenazas. Los agresores fueron identificados por la Policía y el PSOE interpondrá la consiguiente denuncia.

Lo cierto es que el Gobierno ha blindado el Congreso de los Diputados para evitar males mayores, pero los diputados habían salido de la zona perimetrada. Las personas que se han concentrado en las últimas 48 horas en la Cámara Baja son más bien pocas (apenas llegan al centenar), pero el riesgo de que hubiera algún incidente era alto.

El diputado por Teruel cobró notoriedad durante la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo a la hora de expresar su voto ya que dijo "sí", y la secretaria advirtió de que habían dicho mal su apellido y pudo emitir de nuevo el sentido del voto.

Ya durante la segunda sesión de investidura en curso, el grupo socialista, puesto en pie, ha ovacionado al diputado Herminio Sancho en el momento en el que intervenía Patxi López desde el atril y se refería a este suceso.

Ante el acoso al representante socialista, el portavoz de grupo, Patxi López ha condenado lo sucedido desde la tribuna del Congreso. "No nos van a callar", dijo, a lo que volvió a poner en pie a toda la bancada socialista. Criticó a los que "alimentan a los que asaltan las sedes socialistas y señalan a los dirigentes" del PSOE o "agreden" a sus militantes. Les dedicó "ánimos y fuerza" y pidió "mesura y cordura" a la par que exigió al PP que no convierta su "frustración por no tener el Gobierno en invitaciones al odio". "No sigan alimentando a la bestia porque acabará devorándolos", advirtió.

Por su parte, el vicesecretario de organización, Miguel Tellado,en nombre del Grupo Popular mostró su condena por lo ocurrido después de que López les acusaran de agitar los altercados.