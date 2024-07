El PP acusa a Sánchez de amparar la corrupción y dar "facilidades a los corruptos"

El Partido Popular ha pedido la comparecencia urgente de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por las dimisiones que se han producido entre los encargados de gestionar los fondos europeos y tras el nombramiento de una nueva directora general. "¿Qué es lo que saben los directores de los fondos europeos que no sabemos los demás españoles para no querer seguir asumiendo esa responsabilidad?", ha preguntado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en rueda de prensa este miércoles.

Los populares denuncian así los continuos cambios en la gestión de los fondos europeos, donde Ana Cristina Peña Sánchez ha sido nombrada directora general de Fondos Europeos, tras el cese de Esperanza Teba; y hay además una segunda dirección general, la del Plan de Recuperación, que ha tenido dos directores que dimitieron y que ahora encabeza José Ángel Alonso.

El PP ha destacado que los fondos europeos han sido un "fiasco" y no han llegado a las empresas ni a la ciudadanía y se ha preguntado si han sido también "un fraude y hay corrupción detrás de la gestión de estos fondos".

Gamarra ha aludido a la "sombra de corrupción" por la investigación que la Fiscalía Europea hace sobre el "caso Koldo" y sobre los contratos por los que se ha abierto una investigación a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno a la que ha instado a colaborar en su declaración ante el juez.

En ambos casos muestran que mientras hay autónomos y pymes que se quedan sin ayudas por la "montaña de burocracia" para los amigos del Gobierno hay "facilidades". "No puede ser que en España la vía más rápida para acceder a los fondos europeos siga siendo ser amigo del Partido Socialista, de algún dirigente, ponerte en contacto y que te vaya garantizando una gestión mucho más rápida", ha denunciado.

La secretaria general del PP también ha denunciado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, siga sin dar explicaciones sobre la labor profesional de su esposa, Begoña Gómez, pese a que, según ha subrayado, es "inédito" en la democracia española y "no tiene precedentes" su citación a declarar este 5 de julio en calidad de investigada por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. "Un hecho sin precedentes del que, como todos los españoles saben hasta el momento, el presidente del Gobierno no ha dado ni una sola explicación al respecto. Lo que sí ha hecho ha sido constantemente atacar a jueces, a los medios de comunicación que se han limitado a publicar informaciones contrastadas y a la oposición política por las valoraciones en relación a lo mismo", ha asegurado. También ha censurado que Sánchez se haya "aprovechado" de su "posición como mujer del presidente del Gobierno" por tener acceso a empresas y fondos. Además, ha reprochado la utilización, por parte de Pedro Sánchez de los instrumentos del Estado, "poniéndolos al servicio de su interés personal", y cita como ejemplos el CIS de Tezanos o la Fiscalía General del Estado de García-Ortiz, que actúa "como abogado particular de la familia".