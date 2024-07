Gamarra acusa a Sánchez de convertir La Moncloa en la sede de negocios de su mujer

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha intervenido este sábado en el Summer Camp 24, organizado por la Fundación Reformismo 21. Desde allí, durante una atención a los medios de comunicación, ha criticado que La Moncloa se haya convertido en un espacio que la mujer del presidente del Gobierno usa para sus negocios e intereses particulares. "Esto no había ocurrido nunca y es la utilización de los medios del Estado para beneficio propio", apuntó.

Para la dirigente popular el plan del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la regeneración democrática es en realidad un proyecto de "degeneración democrática" que ha quedado patente tras el paso por el juzgado, ayer viernes, de su mujer, Begoña Gómez, para declarar por delitos relacionados con la corrupción.

Gamarra considera "lamentable" que los españoles tengan que ver el "hecho inédito" de que la esposa de un presidente de Gobierno tenga que declarar ante un juez. También ha denunciado la "utilización de la Fiscalía al servicio de la mujer del presidente y para tapar la corrupción del entorno el presidente".

Ha insistido en que "no se respeta el trabajo de la Justicia" y ha arremetido contra el Ejecutivo por no colaborar, "sino atacar a los jueces y emprender una cruzada en contra de los jueces que sólo cumplen con su obligación", además que usar la rueda de prensa del Consejo de Ministros como "instrumento al servicio de la defensa de la mujer del presidente".

La secretaria general del PP también ha cargado contra la escenografía con la que llegó la esposa del presidente del Gobierno a los juzgados: entrando por el garaje y con un amplio dispositivo de seguridad que se estableció para su protección e insistió en que "tanto en el fondo como en la forma, se sitúan por encima, en al ámbito del privilegio, en una casta que está por encima el resto" en una actitud que es "denunciable éticamente desde el punto de vista de las responsabilidades políticos".

En cuanto a la declaración del rector de la Universidad Complutense, que explicó que fue convocado a una reunión en La Moncloa para hablar de la futura cátedra de Gómez y dijo que el presidente "ha convertido el Palacio de La Moncloa en un espacio que utiliza su mujer para sus negocios, para su empleo y para su beneficio". "No es una emprendedora, no es una mujer con suerte, es una mujer que todo lo ha conseguido usando su condición de mujer del presidente".

Dejando a un lado las decisiones que tomen los jueces, Gamarra ha insistido en que "desde el punto de vista de la ética política" esas actitudes "son absolutamente reprobables" y llevan a "la peor de las degradaciones democráticas", informa Servimedia.

Los populares consideran que tanto por el caso que afecta a Begoña Gómez como por el que "enriquecimiento" del hermano de Pedro Sánchez, el presidente tiene "dar explicaciones políticas" porque lo que ahora parece que el jefe del Ejecutivo "convive, ampara y protege la corrupción".

Crisis migratoria

En cuanto a la crisis migratoria, la secretaria general de los populares ha lamentado la dejación de funciones por parte del Gobierno y le exige actuar "de manera inmediata" activando todos los instrumentos de los que dispone. La situación en Canarias es insostenible", y afecta a toda España, subrayó. Además, ha augurado que esta situación tiene "meses por delante muy difíciles", ante un Gobierno que "no da respuesta, no actúa y no pide a la Unión Europea que se implique". "Se necesita que el Gobierno asuma responsabilidades, pero Pedro Sánchez ha decidido mirar para otro lado y sumir a España en una grave crisis migratoria".

Los populares entienden que esta situación "comenzó el año pasado" y se ha ido agravando porque "no se ha hecho nada" mientras "hay personas que pierden la vida intentando alcanzar Europa todos los días".