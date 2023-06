El PP advierte de que la "ansiedad" de Sánchez no marcará la agenda de Feijóo

La dirección nacional del Partido Popular ha respondido a la propuesta lanzada esta mañana por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de llevar a cabo hasta seis debates con Feijóo. Ante esto, los populares aseguran que no van a hacer el juego a la "ansiedad" de Sánchez y que ésta no será la que marcará la agenda del líder de la oposición. El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper advierte de que España "no está para excentricidades" como encadenar debates electorales todas las semanas.

Apuntó que "España no necesita seis debates" y considera que quien "lo necesita" es Sánchez por ser "un presidente más preocupado de su estrategia" que de los intereses de los ciudadanos. Por ello, le ha pedido "calma" porque le ve más cómodo en un plató de televisión que en la calle. Además, advirtió de que "no vamos a seguir el guion de Sánchez".

En otro orden de cosas, Sémper anunció que el PP prepara una campaña "en positivo" y de altísimo perfil en ilusión, ideas y propuestas con el único objetivo de ir incorporando cada vez más a más españoles a la alternativa que representa el partido de Feijóo.

Asimismo, criticó que Sánchez no sale a ganar las elecciones sino a ofrecer una coalición de gobierno, como la de esta legislatura, a la extrema izquierda, a la extrema derecha y a los independentistas. "Los españoles no estamos condenados a cuatro años más como los últimos cinco, tenemos el derecho y la oportunidad de un futuro de ilusión y convivencia".

Sémper apuntó que en el PP analizan las encuestas "con humildad y sin confiarse" ya que "no hay nada hecho hasta que los ciudadanos se manifiesten en las urnas". "Solo hemos hecho la mitad del camino hacia el cambio político", manifestó. Además, destacó que "el nerviosismo, a incomodidad y la desesperación" en la que está instalado Sánchez evidencian que "no ha entendido" el mensaje que los españoles le dieron el 28M y asegura que el PP "no entrará al trapo de sus provocaciones y su voluntad de generar lío, bronca y polarización en la sociedad". Porque "para Sánchez todos tenemos la culpa de su fracaso electoral, todos menos él y cada vez que no se le dice Amén, Jesús, se enfada".