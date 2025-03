Albares insiste: "Es prematuro hablar del envío de tropas a Ucrania"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha vuelto a insistir en que es "prematuro" hablar del eventual envío de tropas españolas para garantizar la paz en Ucrania cuando esta aún no ha llegado y cuando sigue sin estar claro si de lo que se trata es de "un paréntesis entre dos guerras". "Me parece prematuro hablar de fuerzas de paz cuando todavía no hay paz y cuando todavía no sabemos si a lo que algunos llaman paz no es más que un mero alto el fuego que se va a cronificar o que, todavía peor, sea simplemente un paréntesis entre dos guerras", ha sostenido en una entrevista en Telecinco recogida por Ep.

En este sentido, ha defendido que lo primero que hay que hacer es "verificar" que todo el mundo entiende lo mismo por paz y que no se trata de que el agresor pueda "tomarse un respiro para volver a recuperar fuerzas y volver a agredir a Ucrania o a otro país". Además, ha añadido, habrá que establecer garantías de paz que lleven a una "paz justa y duradera" en cuya elaboración participen tanto los ucranianos como los europeos, al tiempo que ha evitado valorar el rifirrafe del viernes en la Casa Blanca entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el ucraniano, Volodimir Zelenski, más allá de reafirmar que "España está con Ucrania".

Con todo, Albares ha esgrimido que "España nunca le ha dado la espalda a ninguna misión verdaderamente de paz", recordando los más de 3.000 efectivos desplegados en el marco de la OTAN en el Flanco Este o el contingente de más de 600 soldados que participa en la Fuerza Interina de la ONU en Líbano (FINUL).

"Por lo tanto, no es un problema del compromiso de España con la paz", ha sostenido, sino que se trata del "momento en el que nos encontramos", en el que "todavía no hay paz, en el que se habla de ella, como quiere España, y en el que todos los esfuerzos, que son esfuerzos políticos y diplomáticos en estos momentos, tienen que estar concentrados para estar seguros que llegamos a esa paz, justa y duradera".

De forma similar se ha pronunciado en otra entrevista en RNE, en la que se ha referido a la cumbre celebrada la víspera en Londres en la que participaron varios líderes europeos, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y también el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan. Según Albares, la cita demostró que "Europa tiene la capacidad y tiene la voluntad para tomar el destino en sus manos y desde luego no puede haber una paz justa y duradera sin Europa y sin Ucrania", cuyo presidente también participó en el encuentro organizado por el 'premier' británico, Keir Starmer.

A juicio del jefe de la diplomacia, Europa solo puede salir de la situación actual con "unidad, y ayer se volvió a poner de relieve en Londres" y "con acción" y eso es algo que "tendremos que empezar a hacer con rapidez". "Hay un tiempo de reflexión", como el de la víspera en Londres, "pero ese tiempo tiene que dar con rapidez paso al tiempo de la acción", ha añadido, admitiendo que debe ser "lo antes posible".

En estos momentos, ha subrayado Albares, "o se es actor o se es espectador" y España ha decidido ser "actor", de ahí la presencia de Sánchez en todas las reuniones que se han venido sucediendo en las últimas semanas. "España está entre los que están escribiendo la historia en estos momentos", ha reivindicado.

"Nosotros somos parte de esa reflexión y seremos parte de la acción", ha asegurado el ministro, que ha vuelto a insistir en que "es prematuro en estos momentos hablar de envío de tropas" pero también a recalcar que "España no tiene ningún problema con envío de tropas" al exterior, como lo prueban los contingentes actualmente desplegados.