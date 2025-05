El alcalde de Cantabria víctima de Leire Díez: "Me robó las elecciones. Disparó el voto por correo al 20%"

Leire Díez se ha convertido ahora en el rostro de las "cloacas" del PSOE a raíz de los audios que se han publicado en los que aparece conspirando contra la UCO, pero lleva ya bastantes años como "fontanera". De hecho, en el año 2011, tuvo una misión en el pequeño municipio de Vega de Pas, en Cantabria: el PSOE no tenía concejales y ella se presentó como candidata y consiguió el acta de concejal, aunque con maniobras sospechas, según denuncia el exalcalde del pueblo Víctor Gómez. "En esas elecciones, se disparó el voto por correo al 20%. En un pueblo de menos de mil habitantes. Donde el voto por correo no llega nunca al 1%. Y ese fue el único año que el PSOE sacó representación. Me robó las elecciones", ha explicado Gómez, contactado por LA RAZÓN.

Tras esas elecciones, Gómez se quedó sin la alcaldía: su partido, el Partido Regionalista de Cantabria, se quedó en tres concejales, mientras el PP llegó a dos y el PSOE también a dos. El PP se aprovechó de esa circunstancia y concitó el apoyo de los dos concejales socialistas para quedarse con la vara de mando y desbancar a Gómez, que llevaba como alcalde desde 1995. Leire Díez tan solo estuvo esa legislatura (2011-2015) como concejal en Vega de Pas ya que después el PSOE se quedó sin representación.

Lo cierto es que Vega de Pas tiene menos de mil habitantes y, según explica Gómez, en 2011 votaron poco más de 700. De esos poco más de 700 votos, hubo 140 por correo, de los cuales estiman que 130 fueron a parar al PSOE. "Había 130 votos amañados", denuncia Gómez, quien fue a ponerlo en conocimiento de la Junta Electoral Central, pero no obtuvo éxito. "El PSOE sacó 200 votos y 130 fueron por correo", ha añadido el exalcalde de Vega de Pas, que está fuera ya de la política porque ha acabado "muy desengañado" tras lo que le ocurrió.

¿Cómo captaba el voto por correo? Según relata Gómez a LA RAZÓN, acudía sobre todo a por la gente mayor y al asilo para que le dieran el voto por correo. "Iban a pedirle a las personas mayores el voto por correo y todo el mundo firmaba. Luego la Junta Electoral mandaba al cartero y estaban compinchados con el cartero y entraban detrás y manipulaban el voto", ha explicado Gómez, visiblemente molesto por las maniobras de la socialista. "En un asilo la gente no suele votar. La Guardia Civil llegó al asilo y encontró hasta 40 solicitudes de voto por correo en la papelera. Todo esto lo hacía esta señora", ha añadido.

Por todo ello, Gómez no se extraña de los audios en los que Díez aparece haciendo la guerra sucia contra la UCO por las investigaciones por la corrupción del PSOE. "Es una revolucionaria. Es un peligro, es muy atrevida, muy manipuladora. Es una bocas, no me extraña que haya aparecido diciendo semejantes cosas en los audios", ha afirmado.