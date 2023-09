Alfonso Guerra carga contra Puigdemont: "Es un cobarde, un gánster de poca categoría"

"Yo no me resigno, no lo voy a soportar, me rebelo porque esta amnistía es la condena de la Transición que es lo que vienen queriendo desde hace años". Fiel a su estilo, crítico y directo, Alfonso Guerra, figura clave de la Transición española, se ha sumado a la larga lista de socialistas indignados con el órdago del independentista Carles Puigdemont. El que fuera mano derecha de Felipe González ha señalado este jueves que las amnistías "se conceden para borrar el pasado", como se hizo en 1977, cuando se pasó de un régimen autoritario a uno democrático.

Lo de ahora, cambiar votos para la investidura por una amnistía a la carta, "no cabe en absoluto en la Constitución", ha admitido Guerra durante una entrevista en la Cope. "Estamos en una polémica tramposa, que es discutir si la amnistía cabe o no cabe en la Constitución. Antes de discutir eso tenemos que discutir si esta amnistía es justa, si es un acto puro o impuro, y luego veremos si cabe, que por cierto no cabe en absoluto", ha insistido el ex vicepresidente del Gobierno. Así, pide a Pedro Sánchez que no ceda al chantaje, ya que "sería negar lo que ha significado un esfuerzo enorme". Y es que, a su juicio, lo que se pretende ahora no es otra cosa que "borrar 45 años de democracia" y pasar "de un sistema democrático a uno no democrático".

En este sentido, Guerra ha querido dejar claro que aquellos que se levantaron contra la Constitución y la democracia el 1-O son unos "golpistas", condenados por el Tribunal Supremo. "El Supremo debe de estar rampando de desolación. ¿Qué está pasando? Está pasando que la democracia es represora y los golpistas son los demócratas, los puros, los libertadores... Eso es insoportable", ha denunciado el histórico socialista.

La visita de Díaz a Puigdemont: "Una infamia"

Por otra parte, Guerra ha cargado duramente contra el viaje de Yolanda Díaz a Bruselas para reunirse con Carles Puigdemont: "Ese viaje es una auténtica infamia porque pone patas arriba todo aquello en lo que cree un demócrata. Un señor que da un golpe de Estado, que declara independiente una zona del país, que crea según él una república en Cataluña, que después cobardemente como un gánster de poca categoría se mete en un maletero para fugarse, para evitar que la justicia le exija responsabilidades, que se marcha a Waterloo en un palacio tremendo que seguramente hemos pagado entre todos... y que una vicepresidenta del Gobierno se marche a negociar con este tipo me parece una infamia contra la democracia", ha sentenciado el exvicepresidente del Gobierno.