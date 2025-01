El PP apoyará la subida de las pensiones y condiciona un pacto con el Gobierno en Vivienda a que retire la "ley Begoña"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que su partido apoyará la próxima semana en el Congreso de los Diputados la reforma de las pensiones, una vez que cuenta con el aval de la patronal y los sindicatos.

Un anuncio que el presidente ha querido hacer en presencia, precisamente, del líder de UGT, Pepe Álvarez, quien acudió al desayuno informativo del líder del PP organizado por Nueva Economía Forum. No es baladí el gesto, en pleno acercamiento por parte de los populares a los sindicatos, con el objetivo de ensanchar su base electoral. "No estamos de acuerdo en cómo se hizo, pero sí en el contenido, hay un acuerdo entre patronal y sindicatos, y aunque creemos que esos acuerdos también se tienen que llevar y negociar en la cámara, entendemos que es un aval suficiente para que el PP se posicione a favor de ese decreto. Es necesario reunir al grupo y formar la posición definitiva", aseguró el presidente del PP.

Si bien facilitará al Ejecutivo esta votación en el hemiciclo, el PP no tiene previsto sentarse a negociar con el Gobierno nada en materia de Vivienda hasta que el presidente del Gobierno retire la reforma judicial para limitar la acusación popular."Si no retiran esta ley que cercena la libertad de prensa y blinda a los socios, será difícil sentarse con un Gobierno que no cree en el Estado de derecho", avanzó. Todo en un momento en el que ambos partidos han hecho de la Vivienda su principal acción en este nuevo año, aunque parece lejana la posibilidad de que ambos lleguen a un acuerdo de Estado. La estrategia de ambos pasa por lanzarse a por la bandera de la Vivienda en un momento muy tensionado del mercado. Eso sí, fuentes del PP explican que si el presidente del Gobierno llama a Feijóo a La Moncloa, éste asistirá.

Feijóo adelantó además medidas que se llevarán a acabo en las comunidades donde el PP gobierna, como la creación de un Portal del Suelo Público con información detallada sobre donde construir vivienda. El presidetne ha incidido en su propuesta para agilizar la burocracia en la construcción de vivienda con el compromiso de sus comunidades a la emisión de informes sectoriales en un plazo de tres meses máximo, como ya adelantó este diario. Todo ello estará incluido en la ley del Suelo que el PP registrará en los próximos días. En cuanto a Vivienda, para el PP es vital, además, que el Gobierno desbloquee en el Congreso la ley antiokupación que está en el Congreso de los Diputados. "Vivimos en un país donde se desaloja al propietario para que siga dentro el ocupa", advirtió.