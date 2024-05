Aragón despide a la Princesa Leonor con un gran acto

La capital de Aragón, Zaragoza, se vestirá hoy con sus mejores galas para distinguir con las dos medallas más importantes de la provincia y el título de Hija Adoptiva de Zaragoza en tres actos oficiales a lo largo de la mañana de hoy. Después de ocho meses de instrucción en la Academia de Zaragoza, la Heredera a la Corona recibirá el cariño de los «mañicos» en un acto que se prevé solemne y emotivo. Se trata del primer acto institucional de Leonor. Ni sus padres, ni su hermana Sofía, le acompañarán. Veremos, por lo tanto, a la primogénita de los Reyes por primera vez en un acto institucional en solitario. De hecho,la Princesa de Asturias está muy interesada en que todo salga bien.

La de hoy será una jornada muy intensa. Arrancará a las 10:30 en el palacio de la Aljafería, sede de las Cortes, lugar en el que Leonor recibirá la medalla de la Institución. Allí será recibida por el presidente de Aragón, Jorge Azcón; la ministra de Defensa, Margarita Robles; la presidenta de la Cámara, Marta Fernández y la alcaldesa de ciudad, Natalia Chueca, entre otras autoridades autonómicas y locales. Posteriormente, siguiendo la tradición, en el patio de Santa Isabel, se leerá el acuerdo y se le colocará la medalla de las Cortes. A continuación, la Princesa Leonor posará con las autoridades y los diputados antes de firmar en el libro de oro de las Cortes. El siguiente acto tendrá lugar en la Plaza del Pilar, ubicación del Ayuntamiento. Allí, la Princesa Leonor recibirá la distinción de Hija Adoptiva de Zaragoza. Será recibida por la alcaldesa y el resto de miembros de la corporación municipal. Firmará en el libro de oro y recibirá la distinción.

Al mediodía, la Princesa Leonor, acompañada por Azcón, caminará desde el Ayuntamiento hasta la catedral del Salvador. Se trata de un lugar con historia dado que era donde coronaban los Reyes de la antigua Corona de Aragón. De hecho, el recorrido desde la Aljafería a la Seo es el mismo que en su época realizaron los monarcas aragoneses durante su coronación. En la Seo será recibida por el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano.

La Heredera entrará en el templo acompañada por el presidente de la comunidad y ante unos 350 invitados, recibirá la distinción. La Princesa Leonor clausurará el acto con un discurso antes de que se clausure con el himno de España. Las instituciones aragonesas decidieron distinguir a la Heredera con estas tres distinciones como muestra del «cariño y reconocimiento» del pueblo aragonés. La primera medalla que concedió el Parlamento aragonés la recibió Felipe VI el 10 de mayo de 1986, como príncipe de Asturias, y entonces caballero cadete en la Academia General Militar. El Rey, entonces Príncipe, también recibió durante su estancia en Zaragoza, en su formación militar en el mismo centro en 1989, la Medalla de Aragón que el Consejo de Gobierno acordó conceder este miércoles a su primogénita.

Durante estos ocho meses hemos visto a Leonor metida en el agua y con fusil en mano o leyendo uno de los mapas con la cara pintada con camuflaje. Desde que arrancó su formación, la Casa Real ha distribuido hasta en cuatro ocasiones imágenes de la Heredera durante su instrucción militar. En este sentido, también la hemos visto con traje de alta montaña militar, incluido gorro de nieve y braga en el cuello, y sobre unos esquís en una montaña nevada durante las maniobras que realizó en el Pirineo Aragonés. La última vez que la vimos fue en la rejura de bandera del Rey Felipe VI a principio del mes de mayo. La princesa de Asturias ingresó en la Academia General Militar el 17 de agosto de 2023 y completará su formación castrense en Zaragoza el próximo 15 de julio con la graduación de alférez; un mes después ingresará en la Academia de la Armada, en Marín (Pontevedra), para continuar su instrucción militar de tres años, que completará en la Academia del Ejército del Aire, en San Javier (Murcia).

Con este acto, la Heredera empieza a despedirse de Zaragoza, ciudad en la que como otra cadete más también ha disfrutado de salidas por la ciudad con sus compañeros. A diferencia de la formación de su padre, que por ejemplo juró bandera en solitario, desde que empezó su formación, la Princesa Leonor no ha tenido ningún privilegio y se ha integrado a la perfección en la Academia. Prueba de ello, es que el pasado 12 de octubre, durante la recepción de los Reyes con motivo de la Fiesta Nacional, acudieron varios de sus compañeros. La Princesa Leonor no escondió la felicidad que sintió al verles formar parte del grupo de invitados al besamanos. La Princesa no llevará uniforme militar durante los actos de hoy en Zaragoza, ya que no se trata de un acto castrense. Seguramente todas las miradas analicen la vestimenta que lleve en una jornada tan especial.