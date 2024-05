Los detalles ocultos del look de la Princesa Leonor en su día grande en Zaragoza con guiño incluido a su padre

El día de hoy quedará para siempre grabado en el corazón de la Princesa Leonor, que ha vivido una jornada histórica con motivo de la entrega de los reconocimientos más importantes de Aragón: La Medalla de las Cortes -máximo galardón del Parlamento aragonés-, el título de Hija Adoptiva de Zaragoza y la Medalla de la Comunidad Autónoma como muestra del cariño del pueblo aragonés a la hija de los Reyes Felipe y Letizia, que ha pasado los últimos 10 meses en la Academia General Militar de Zaragoza como parte de su formación en las Fuerzas Armadas.

"En Zaragoza, en Aragón, me he sentido en casa, acogida y acompañada en una tierra que siempre formará parte de mi vida", así comenzaba un discurso cargado de sentimiento en el que Leonorha querido plasmar lo importante que será para ella esta etapa. "Quedan solo cinco semanas para que me vaya, para que reciba mi despacho de alférez, y ya empiezo a echaros de menos", continuaba emocionada.

Para esta mañana tan importante y especial de actos en solitario para la Princesa Leonor en Zaragoza, ha optado por lucir el traje de cadete militar. La Princesa Leonor ha lucido el uniforme de gala del Ejército de Tierra, compuesto por un traje de color caqui con camisa blanca y cordones dorados, ya que los de color rojo son los que utilizan a diario. Al ser aún estudiante, ha llevado una boina roja en la cabeza, en lugar de la denominada “gorra de plato caqui”.

Según las normas de uniformidad reguladas en una orden ministerial de Defensa aprobada en 2016, la Princesa Leonor tampoco ha llevado el fajín azul del Estado Mayor, sino un ceñidor de gala dorado. De esta forma, Leonor ha hecho como su padre, el entonces Príncipe de Asturias, al recibir las mismas distinciones en 1986. Y dos detalles que nos habían pasado desapercibidos, pero que la estilista Anitta Ruiz ha explicado en su cuenta de Instagram. "En las hombreras lleva dos ángulos y, sobre el bolsillo derecho, donde lleva la placa con su nombre lleva el pasador de la Condecoración de Carlos III. Las hombreras con los dos ángulos es porque está haciendo una formación un poco especial, ya es cadete de segundo curso".

El look de la Princesa Leonor a análisis. @anittaruiz

"Podéis comprobar que sobre la corbata reglamentaria lleva el Toisón de Oro y sobre la chapa su nombre (ella ha elegido por cierto, ponerse los dos apellidos) el pasado de la Condecoración de Carlos III que recibió al cumplir los 18 años", explica Anitta Ruiz.