Archivada la causa por el apaleamiento del muñeco de Pedro Sánchez: "La mala educación no es delito"

La titular del Juzgado de Instrucción 26 de Madrid ha ordenado el archivo de la causa por el apaleamiento del muñeco de Pedro Sánchez, que el PSOE había llevado a los tribunales por un posible delito de odio. Los hechos se produjeron la pasada Nochevieja, en las inmediaciones de la calle Ferraz, donde se sitúa la sede del partido de Gobierno en Madrid. Allí se han producido numerosos altercados, entre ellos, el apaleamiento y ahorcamiento de una piñata de cartón que quería representar al presidente del Ejecutivo.

La decisión la ha adoptado la jueza Concepción Jerez. De acuerdo con el auto que recoge Ep, la magistrada ha acordado el archivo y recalca que "la falta de educación no es delito". También sostiene que las expresiones e insultos vertidos ese día "no constituyen incitación al odio ni al presidente del Gobierno" ni al PSOE y "por tanto no deben ser perseguidas" por la Justicia.

La magistrada plantea la reflexión de que "quizás no esté bien visto desde un punto de vista cívico, y el lenguaje sea vulgar y soez, y evidentemente, podrían ser censurables desde esta perspectiva, pero la falta de educación no es delito", señala. Y reconoce que este tipo de actos pueden ser desagradables "para el aludido o sus partidarios, pero no es delito".

La investigación del apaleamiento del muñeco de Pedro Sánchez en Ferraz ha pasado por varias etapas. En primer lugar, el PSOE presentó una denuncia sobre estos hechos ante la Fiscalía General del Estado. En su escrito, los socialistas consideraban que los manifestantes habían incurrido en delitos de odio, injurias, amenazas, desórdenes públicos y reunión o manifestación ilícita. Por ello, se decidió trasladarla a la Audiencia Nacional (AN).

Después, la Fiscalía de la AN archivó las diligencias que abrió la pasada Nochevieja, tras comprobar que un juzgado de Madrid ya instruía una causa por estos hechos, como consecuencia de atestado policial que recibió el 22 de enero. El Ministerio público remitió a dicho juzgado las diligencias preprocesales para que las incorporase a la causa.

Y ahora concluye el periplo de esta denuncia, con el archivo de la causa dictada por la titular del juzgado madrileño.