Los audios de Aldama tras las reuniones con altos cargos: "Objetivo conseguido"

"Todo ha ido superbién". Son las impresiones de Víctor de Aldama tras reunirse con altos cargos del Gobierno en el marco de la trama de los hidrocarburos. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene en su poder los audios de WhatsApp, a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, que enviaba el empresario a sus socios para tranquilizarles sobre la situación de las empresas del fuel.

La Guardia Civil ubica en la "cúspide" de la trama de los hidrocarburos, que investiga la Audiencia Nacional a Víctor de Aldama y a Claudio Rivas, que presuntamente desviaron cantidades millonarias fuera de España para ocultar sus presuntas ganancias ilícitas. Los agentes de la UCO han realizado durante meses vigilancias estrechas y escuchas telefónicas a los principales imputados.

De esta forma, los guardias han analizado los dispositivos móviles de estos sujetos de interés y han localizado de forma paralela los nexos de unión entre ellos. LA RAZÓN ha conseguido uno de estos audios que tiene como punto de inicio, una de las múltiples reuniones de Aldama con altos cargos del Gobierno. El empresario estaba mediando para que la empresa de Claudio Rivas, Villafuel S.L., obtuviera la licencia para operar.

Aldama T. Gallardo La Razón

La primera de ellas sale en el sumario del caso Koldo y se produjo en diciembre de 2020. Fue en el Ministerio de Industria con el que fuera director de gabinete de la ministra Reyes Maroto, Juan Díaz Bidart. Después de este encuentro se produjeron varios más de forma informal, según relatan fuentes del caso a LA RAZÓN.

Posteriormente, Aldama se puso en contacto con sus socios. "Todo ha ido superbién. La verdad es que ha ido genial. Luego te llamo un poquito más tarde. Este Javi (Francisco Javier Cillán Contreras) tuyo, lelo no, lo siguiente. Casi le ha faltado temblar", relató el empresario.

Objetivo conseguido

Javier Cillán es uno de los principales investigados por la UCO en la trama de los hidrocarburos. Este hombre ejercía de jefe de operaciones y contable de Villafuel S.L.. Fue una de las personas detenidas por la Guardia Civil el pasado mes de diciembre en la última fase de las actuaciones.

Los agentes aún están analizando el contenido de los dispositivos móviles incautados en su casa. Una memoria externa podría ser la clave de todas las pesquisas ya que en su interior se encontraría la documentación clave de todo el entramado.

En el audio que está en poder de la UCO, Aldama continuó reiterando que "todo" fue "superbién". "Objetivo conseguido y luego ya hablé con Claudio (Rivas) también, luego te cuento. En principio igual. Lo que tú y yo habíamos hablado ha bajado un poco.... bueno luego te cuento pero todo muy bien", finalizó el empresario en uno de los múltiples audios que están en manos de los investigadores.

AM.-La UCO sitúa a Aldama y su socio como "ideólogos" de la trama del fraude del IVA, que prosperó por sus vinculaciones Europa Press

Los representantes de Villafuel S.L. mantuvieron varios encuentros con altos cargos. Finalmente, después de subsanar los errores localizados, el 15 de septiembre de 2022 consiguieron la empresa fue habilitada por el Ministerio de Transición Ecológica para operar al por mayor en el sector petrolífero.

Cabe reseñar que, como adelantó este medio, los investigados utilizaban grandes medidas de seguridad para que no fueran captadas las conversaciones. Los agentes de la UCO afirman que queda "patente el uso de medidas de seguridad en las comunicaciones, refiriéndose con esta expresión a no hablar de determinados temas, sino es por aplicaciones más seguras (Signal, WhatsApp, etc...).

Las aplicaciones encriptadas

El uso de estas "aplicaciones encriptadas" se encuentra tan normalizado por Claudio Rivas que en llamada mantenida con personal de un concesionario le pide que le llame por Signal. El interlocutor desconocía este sistema de comunicaciones. La misma situación se producía con Víctor Aldama. El uso de estas transmisiones seguras es "igualmente apreciado" en el empresario. En una llamada con una operadora informó que una de sus líneas solo la usaba para datos.

"De la citada conversación se desprende que, la utilización de la línea telefónica intervenida no es la línea que utiliza el investigado para establecer sus comunicaciones orales de forma habitual", remarca el informe de la UCO. La Guardia Civil tenía clara la finalidad de estos movimientos: que las llamadas realizadas no tengan su reflejo en el sistema de intervención y escucha de las comunicaciones con el que trabajan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por este motivo, mucha de la información no se ha podido aportar aún a los informes de la causa. "La intervención telefónica mayoritariamente no ha aportado llamadas de relevancia vinculadas con la operativa desarrollada en el sector de los hidrocarburos", reafirman en su informe. Los agentes llegaron a constatar que la "actividad telefónica es incesante" pero que no tiene reflejo en el programa de gestión. Algo que podría variar en los próximos informes que están finalizando los agentes.