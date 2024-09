Aumenta la incertidumbre en ERC con la aparición de una tercera vía

El congreso de ERC se celebrará el 30 de noviembre. Quedan todavía tres meses pero la situación interna del partido republicano dista mucho de ser apacible. Oriol Junqueras y Marta Rovira llevan semanas moviendo peones en una partida que se antoja ajustada. Los de Junqueras parecía que llevaban la iniciativa. Tienen un líder que lleva meses hablando con la militancia y el día 21 en Olesa de Montserrat vestía de largo su candidatura, sin desvelar todavía quién será la próxima secretaria general del partido. Los de Rovira iban un poco a contrapié presentando su candidatura, Nova Esquerra Nacional -Nueva Izquierda Nacional-, de prisa y corriendo tras los movimientos de Junqueras. Sin líder, aunque Teresa Jordà -diputada en el congreso y exconsellera- y Marc Aloy -alcalde de Manresa- se perfilan como los rivales del actual expresidente del partido.

Ambas candidaturas medían muy bien sus movimientos, pero ahora todo ha saltado por los aires porque no hay dos sin tres, como dice el dicho. Ha aparecido una tercera candidatura Foc Nou -Fuego nuevo- que ha dinamitado el proceso. Según las fuentes consultadas, Foc Nou no tiene posibilidades de ganar el congreso republicano pero puede inclinar la balanza en favor de Junqueras o Rovira. ¿A quién le restará votos?

Entre los seguidores de Junqueras y Rovira hay detractores del pacto con el PSC que ha hecho posible la investidura de Salvador Illa. Estos son los destinatarios de Foc Nou que pretende “volver a ser un partido ganador con independencia y justicia social, honestidad y no pactando sistemáticamente con el españolismo". Foc Nou es una opción abiertamente anti-PSC -y, evidentemente, anti PSOE- que se dirige, nada más y nada menos, al 47% de la militancia republicana que no avaló el pacto con los socialistas. Su entrada en liza abre todos los interrogantes y ha puesto de los nervios a los equipos de campaña de las dos candidaturas.

Entre los impulsores de este colectivo que ha roto la tensa paz social de ERC se encuentra Alfred Bosch, exconseller de la Generalitat -dimitió por no actuar contra un caso de acoso sexual de su jefe de gabinete- exdiputado en el congreso y cabeza de lista de los republicanos en las municipales de 2015 en Barcelona. Bosch y sus acólitos, que se presentan como la Tercera Vía, consideran que la actual dirección ha entrado en una deriva autonomista y reivindican el mandato del 1 de octubre. En esta órbita, otro grupo -Colectivo 1 de octubre- que reclama volver a la vía unilateral está meditando la presentación de una candidatura para competir en el próximo congreso. Esta semana tomarán su decisión.

Foc Nou no ha hecho público quienes serán sus líderes. Las candidaturas deben contemplar un presidente, secretario general y seis miembros de la ejecutiva para las principales áreas de trabajo. Los de Rovira juegan al despiste y sólo Junqueras es candidato oficial. Estas incertidumbres se despejarán este mes de septiembre y se pondrán todas las cartas boca arriba. La entrada de Foc Nou rompe los esquemas y pone encima de la mesa la coexistencia de dos grandes familias en ERC. Los partidarios de una contundente radicalidad frente a España y los pragmáticos que pretenden convertirse en partido central de la política catalana pactando con unos -PSC- u otros -Junts-.

En ERC consideran que Foc Nou puede aspirar a lograr un 20% del voto de los 8400 militantes de ERC y los de Marta Rovira pueden ser, en principio, los más damnificados. De entre sus partidarios surgieron las voces más negativas contra el pacto con el PSC. Entre los partidarios de Junqueras no surgieron voces contrarias aunque siempre críticas con el acuerdo. El propio Junqueras dijo que “estaría vigilante” para que se cumpliera lo pactado. “Los militantes no activos siempre son una incógnita porque no participan de la vida interna pero en una consulta votan. Y su voto es toda una incógnita. Así sucedió en la consulta sobre el pacto con el PSC”, apunta un dirigente republicano que no oculta la total incertidumbre que se cierne sobre el partido porque “la entrada de Bosch es todo un tsunami”.

El 30 de noviembre se tomará la decisión final que seguirá muy de cerca el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ese mismo día en Sevilla reúne a la militancia socialista en el 41 Congreso Federal del PSOE, dónde a buen seguro se hablará mucho de Esquerra Republicana.