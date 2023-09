El PP avisa: “Por mucho que Sánchez diga que no habrá referéndum, si le aprietan, habrá”

El PP desconfía absolutamente de Pedro Sánchez y cree que es capaz de todo para mantenerse en la Moncloa: tanto de dar la amnistía, algo que parece que ya se da por hecho teniendo en cuenta las declaraciones públicas del líder socialista, como de dar el referéndum, algo que el PSOE sí ha situado rotundamente como una línea roja pese a que se abra ahora a debatir el modelo territorial tal y como plantea el PNV. "Por mucho que Sánchez diga que no habrá referéndum y amnistía, si le aprietan, habrá”, ha afirmado este domingo Elías Bendodo, durante el acto de inicio del curso político del PP andaluz junto a Juan Manuel Moreno.

Los populares se remiten a las veces que Sánchez se ha desdicho con los hechos: dijo que no habría indultos y ha acabado habiendo; rechazó la amnistía y ya parece que se abre a aprobarla. Si bien, más allá de las contradicciones de Sánchez, Bendodo ha querido ir más allá y alertar de lo que pueden suponer promesas y cesiones a los independentistas, recordando cuando en noviembre de 2003 José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a apoyar el Estatut que aprobara el Parlament. Finalmente, ese Estatut quedó recortado porque había partes que el Tribunal Constitucional consideró inconstitucionales y eso fue una de las causas principales que desató el fuego del "procés".

"Sánchez ha abierto la caja de pandora y a ver luego cómo se cierra", ha señalado, refiriéndose a la apertura del debate en torno al modelo territorial. "Esa es la caja de pandora de la división y el enfrentamiento", ha añadido Bendodo. El dirigente del PP ha ahondado en lo que implican las cesiones de Sánchez al independentismo para la igualdad de todos los españoles. "La inmensa mayoría de los españoles no queremos ser más que nadie, pero la gran mayoría de los españoles no estamos dispuestos a ser menos que nadie. Sánchez no puede crear españoles de primera y de segunda solo por mantenerse en la Moncloa", ha aseverado.

"A Sánchez la gobernabilidad y la unidad de España le importa un comino", ha añadido Bendodo, quien ha advertido de que un gobernante "responsable" tiene que poner límites. "El límite del PP es la Constitución y el pacto de convivencia de la Transición que tan buenos resultados ha dado en nuestro país", ha afirmado. "Si Sánchez no pone límites, luego se acabará arrepintiendo y lo pagaremos todos los españoles. También os digo que nosotros pondremos límites a los que quieren romper nuestro país", ha zanjado.