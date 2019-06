Carmena aprovechó su última presidencia del pleno, "por cuestiones biológicas" para agradecer su trabajo a los concejales. Tras el recuento de votos, los concejales procedieron a votar a sus respectivos candidatos a alcaldes, obteniendo la mayoría Almeida con 30 votos frente a los 19 obtenidos por Carmena y ocho del candidato socialista Pepu Hernández, que han optado por no apoyar a la anterior regidora con quien no habrían llegado a negociar siquiera un plan alternativo al no acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox.

A continuación, el portavoz socialista, Pepu Hernández, arrancó su labor de oposición con un discurso muy duro contra "el trío de Colón" que ahora va a gobernar Madrid desde Cibeles. Si bien comenzó diciendo que respeta la democracia y afirmó que "no reprochará ningún pacto", sí advirtió de que dirá todas las veces que sea necesario que "lamenta que hayan decidido otorgar a Vox la capacidad de decidir en Madrid". Hernández atacó a PP y Ciudadanos acusándoles de hacer lo contrario que están haciendo en Europa con la extrema derecha. "Ustedes han decidido no sólo blanquear a Vox sino darle el poder de decisión en el Ayuntamiento de Madrid", insistió el portavoz socialista, que afirmó que su grupo va a defender desde la oposición la igualdad en la capital frente a "un gobierno del pasado".

Como es tradicional, el nuevo alcalde cedió su turno de palabra a los portavoces de cada formación que, empezando por el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, que agradeció a los presentes, a los funcionarios y a los madrileños el honor de ser parte del consistorio y hablar "bajo el retrato de su majestad el Rey". "Quiero rendir el mayor homenaje que se puede hacer a esta institución porque este y no otro es el fin que nos tiene aquí como concejales, que es el de representar a todos los madrileños, nos hayan votado o no", señaló Ortega Smith, que también advirtió que erradicarían "cualquier signo de fanatismo, venga del signo que sea", antes de culminar con un viva a España.

Al respecto, la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, le recordó al PSOE que "lo importante no es quién firma los pactos, sino qué pactos se firman", e insistió en su acuerdo sólo con el PP. "No hay nada como cuatro años en la oposición para tener ganas de trabajar en esta ciudad y nosotros vamos a empezar a hacerlo desde ya", explicó, y consideró que no hay mejor manera de empezar una nueva etapa en el consistorio madrileño que hacer lo con un gobierno de coalición como hace muchos años que no había.

Antes del discurso del alcalde, la regidora saliente, Manuela Carmena, comenzó con su habitual tono conciliador hablando de cuidar la democracia, porque sabemos "lo que costó traerla" a un país que todos queremos "de una menera o de otra", en alusión a Vox. Por ello, llamó a todos los concejales a respetarse, a cuidar las instituciones "porque son las estructuras de paz que nos permiten vivir en sociedad" y no caer en el insulto, la mentira y la manipulación al contrario. También recalcó el término cuidar puesto que se trata de un término feminista, "que es la mayor revolución del mundo sin que haya habido una gota de violencia". Sin embargo, el detalle que tuvo en entregar el bastón de mando personalmente a Martínez-Almeida "porque eso es democracia", quedó pronto deslucido por la palabras de despecho y mal perder con las que adornó el resto de su discurso. Carmena reivindicó que Más Madrid había ganado "estrepitosamente" las elecciones y que no se daba la misma situación que en la pasada legislatura -donde el PP de Esperanza Aguirre se quedó a un concejal de la mayoría absoluta, que ella obtuvo gracias al apoyo del PSOE-, puesto que los populares habían perdido muchos votos el 26-M, lo que le valió el abucheo de la grada de invitados. Además, la ex alcaldesa aseguró que no la habían votado "por ser de izquierdas" sino por los proyectos que ha realizado y reivindicó la bajada de la deuda que antes de gobernar en 2015 consideraba ilegítima. En su alegato, confundió a la portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, con la portavoz popular Andrea Levy a quien pidió que gobernasen para los que no les han votado.

Tan sólo un apunte a este discurso hizo el nuevo alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que aseguró que este año, a diferencia de hace cuatro, "no va a ser ningún concejal insultado ni amedrentado cuando salga del pleno del Ayuntamiento". Además, retó la oposición a que encuentre "cualquier cuestión fuera del ordenamiento jurídico del que nos hemos dotado en España", en los programas de gobernabilidad que ha firmado con Ciudadanos y Vox. Almeida citó a continuación un cuadro de Lucio Muñoz que está en la Asamblea de Madrid y cuyo título, "La ciudad inacabada", utilizó para explicar que su gobierno se va a basar en dar libertad a los madrileños para que lideren la evolución constante de la capital. "No tenemos que estar por delante de los madrileños, sino a su altura", apuntó, y aseguró que van a estar "más atentos al futuro que al pasado", si bien van a reivindicar Madrid como capita de la nación española con, entre otras cosas, un monumento en homenaje a todas las víctimas del terrorismo en la plaza de Colón. El nuevo alcalde también tendió la mano a todos los concejales, a los 19 de Más Madrid y sus 500.000 votantes, "porque queremos a todos los madrileños", y anunció que quiere dejar como legado de su gestión, no educar o adoctrinar, sino "plena libertad para que los madrileños elijan su futuro".