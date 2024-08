Barrabés confirma al juez que se reunió con Begoña Gómez en Moncloa para hablar de su máster

El empresario Juan Carlos Barrabés ha ratificado que se reunió en varias ocasiones, en el Palacio de la Moncloa y en su oficina, con Begoña Gómez para hablar del máster de Transformación Social Competitiva que dirige en la Universidad Complutense la esposa del presidente del Gobierno. Además, ha asegurado -según fuentes jurídicas- que también se vio con Pedro Sánchez en la residencia presidencial, pero en esta ocasión acompañado de otros empresarios especializados en innovación y sin la presencia de Begoña Gómez. Sin embargos, otras fuentes consultadas apuntan que el empresario ha dicho haberse reunido con Pedro Sánchez "varias veces".

En su declaración como investigado, por videoconferencia desde su domicilio por razones de salud, Barrabés solo ha contestado a las preguntas de su abogado. Durante alrededor de 40 minutos, el empresario ha explicado también que al igual que hizo con el jefe del Ejecutivo, por razones profesionales se ha reunido con diversas instituciones y partidos políticos de distinto signo porque, ha recalcado, él tiene "un nombre" en asuntos de innovación.

Barrabés -a quien Begoña Gómez avaló por escrito en sendas adjudicaciones públicas que ahora investiga la Fiscalía Europea- ha precisado, según esas mismas fuentes, que "no eran cartas de recomendación a su empresa, sino al proyecto" con el que se presentaba a esos concursos por valor de más de diez millones de euros.

En cuanto a la esposa del presidente del Gobierno, ha asegurado que "le pidió ayuda para el máster para modificar un módulo", por lo que fue profesor en ese máster y en ese marco se produjeron las reuniones en Moncloa y en su oficina.

Según ha contado tras recordar que su grupo empresarial cuenta con 400 empleados, del seguimiento de los contratos públicos se encarga su equipo. Asimismo, ha explicado que su primer contrato público se lo adjudicó el Ayuntamiento de Madrid con el proyecto La Fábrica, y ha hecho hincapié en que fue renovado con el actual equipo de gobierno municipal, del PP.

En cuanto a Wakalua, filial de Globalia, que –según las acusaciones– patrocinó el IE África Center de Begoña Gómez, aseguró que se trató de un cliente en un proyecto importante al que apoyó solo en sus comienzos como «startup». Su exdirectora, Leticia Lauffer, está citada a declarar como testigo el próximo día 26. Según las fuentes consultadas, Barrabés explicó que Globalia fue cliente de Innova Next entre 2018 y 2019 y que un año antes, en 2017, las adjudicaciones públicas a su empresa aumentaron, aunque dijo no tener «datos informatizados» al respecto, lo que llamó la atención de las acusaciones teniendo en cuenta que se trata de una empresa tecnológica.

Tras la comparecencia, la abogada de Vox, Marta Castro, ha asegurado que la declaración de Barrabés es "una prueba del avance de la investigación" y ha considerado "muy relevante" su testimonio porque "ha dado más detalles".

Por su parte, el letrado Javier María Pérez-Roldán, de Hazte Oír, que también ejerce la acusación popular junto a Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa y Movimiento de Regeneración Política de España, ha aventurado que "queda instrucción para rato", señalando no obstante que hasta el momento "hay indicios más que sobrados para abrir juicio oral".

El abogado también se ha referido a la querella de Sánchez contra el juez Peinado por prevaricación, que ha calificado de "auténtica barbaridad jurídica". Para Pérez-Roldán, que interpreta la denuncia como "una manera de instrumentalizar la Justicia", se trata de un ejemplo de "la intromisión del Gobierno en el Poder Judicial". Respecto a las quejas del presidente del Gobierno sobre la negativa del juez a permitir su declaración por escrito en su comparecencia como testigo, el abogado de Hazte Oír ha dicho no entender "por qué hay que tratarle de forma distinta a la de cualquier ciudadano".

Su declaración como testigo

El pasado 15 de julio, Barrabés declaró como testigo por videoconferencia y aseguró a Peinado que se reunió varias veces con Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa y que a dos de esos encuentros para abordar asuntos de "innovación" asistió Pedro Sánchez, aunque en uno de ellos se tuvo que ausentar tras recibir una llamada telefónica.

El empresario afirmó que no recordaba que Begoña Gómez le recomendara por escrito en dos adjudicaciones de Red.es, el organismo público entonces dependiente del Ministerio de Economía. En esa misma línea, dijo no saber nada de la plataforma para empresas desarrollada en el seno de la cátedra de la esposa del presidente, que la registró a su nombre y cuya propiedad intelectual la Universidad Complutense discute tras una investigación interna por una posible apropiación indebida cuyas pesquisas la UCM ha dejado en manos del juez Peinado. Barrabés aseguró entonces al instructor que la esposa de Pedro Sánchez le ofreció dar unas clases en ese máster, aunque no precisó si cobró por impartirlas.

Barrabés afirmó en varias ocasiones que no recordaba cuestiones sobre las que fue interrogado, lo que llevó a las acusaciones populares -Manos Limpias, Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa y Movimiento de Regeneración Política de España- a pedir su imputación, que Peinado acabó acordando, citándole a declarar el pasado lunes, aunque terminó aplazando esa comparecencia por motivos médicos.

"Capacidad intelectual disminuida"

En el escrito en el que el abogado de Barrabés solicitó la suspensión de la declaración del pasado 29 de julio, el letrado afirma que el empresario no está en condiciones de declarar a consecuencia de la "enfermedad autoinmune de extrema gravedad" que padece. Algo que en su opinión, aseguraba, "le impide poder ejercitar adecuadamente su derecho de defensa".

El letrado Javier Sánchez-Junco esgrimió un informe médico del fechado el 22 de julio que concluye que Barrabés "presenta enlentecimiento mental" y que tiene "su capacidad intelectual disminuida parcialmente".

En estas condiciones, señalaba su defensa, no solo no podía declarar el pasado lunes (cuando tenía prevista una sesión de quimioterapia inaplazable), sino que "tampoco se encuentra en condiciones de prestarla debido a los efectos que esta le produce tanto en el plano físico como mental". De hecho, el letrado avisaba al juez Peinado del ingreso de Barrabés el próximo día 19 en el hospital 12 de Octubre, estancia hospitalaria que "se prolongará al menos tres semanas" y que requerirá "una situación de aislamiento total".

De ahí que el abogado solicitase al instructor que no acordase una nueva citación "en tanto no se encuentre en las debidas condiciones, físicas y mentales, para llevarla a cabo". Sánchez-Junco se comprometía a informar al juzgado "acerca de la evolución de la enfermedad" y de su estado de salud "de cara a prestar la declaración tan pronto como sea posible" con el objetivo de que no sea interrogado "hasta que su estado de salud le permita ejercitar su derecho de defensa en plenitud de facultades". Sin embargo, Peinado decidió aplazar esa comparecencia tres días y citarle de nuevo hoy.

No obstante, con posterioridad a ese escrito, la defensa del empresario -quizá ya resignada ante la nueva citación- solicitó al magistrado que permitiese a a Sánchez-Junco "asistir al investigado desde su domicilio" durante la declaración "con los medios sanitarios de protección oportunos". Con el objetivo, recalcaba, de "facilitar la diligencia y garantizar una mayor claridad en las preguntas y respuestas". Al margen de que, precisaba, la otra letrada que ejerce la defensa del empresario asistiese a la declaración desde la sala de vistas del juzgado de Peinado.