Belarra denuncia ahora coacciones: "Se nos amenazó con que, de no aceptar estas condiciones, seríamos excluidas de Sumar""

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha trasladado a sus bases que ayer se vieron obligados a firmar la confluencia con Sumar sin la presencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, dado que se les amenazó con ser excluidos de la coalición electoral.

En una carta a la militancia, la podemita esgrime que la Ejecutiva del partido acordó firmar en la tarde de ayer la coalición, pero se hizo "sin acuerdo". Así reafirmó que el veto a la ministra de Igualdad es un "error" y debe ser "levantado". En este sentido, insta a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, a seguir negociando durante la próxima semana las listas, cuyo plazo concluye el próximo 19 de junio.

En ese escrito también subraya que la dirección de Sumar ha tomado la decisión "irrevocable" de mantener el reparto de puestos al partido en la candidatura. "Se nos ha amenazado con que, de no aceptar estas condiciones, seríamos excluidas de la coalición electoral, como ya ocurrió en Andalucía", matiza Belarra, y añade que "esta es una decisión que más tarde no se puede revertir".

Por todo ello, señala que la direccion del Podemos trasladará este mismo sábado a la coalición que lidera Yolanda Díaz, que no aceptan el "veto" a Montero y que no incluirla en la candidatura "no sólo es una decisión injusta, sino además un error político y electoral". Asimismo, vuelve a exigir que se garantice su "representación en el Congreso".

No obstante, Belarra ha querido dejar claro que en Podemos tienen "muy claro" lo que España se juega el 23J: "La posibilidad real de que gobierne la coalición del PP y Vox, y también la oportunidad de revalidar el Gobierno de coalición y seguir profundizando las transformaciones sociales y feministas que hace unos años parecían imposibles".