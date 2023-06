Belarra se guarda la carta de abandonar Sumar si hay vetos

Ningún escenario es certero a día de hoy. La coalición de partidos a la izquierda del PSOE, menos todavía. Sumar ya está registrada oficialmente ante la Junta Electoral Central y se compone de hasta dieciséis partidos políticos. Aparentemente, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, garantizó que su partido concurrirá con Sumar para las próximas elecciones generales y así quedó registrado ayer ante el organismo oficial y constatado a través de un comunicado, pero el «veto» a su número dos, la ministra Irene Montero, enturbia toda la negociación y deja una vía abierta, la de romper el acuerdo de unidad en el último minuto. Hay tiempo para esta carta maestra que se reserva Podemos.

Una vía que dentro del partido no desmienten y que es viable con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en la mano. El hecho de que Podemos haya estampado su firma dentro de la coalición electoral que lidera Sumar no implica que, posteriormente, antes de que se presenten las candidaturas –el próximo día 19 de junio–, pueda decidir lo contrario, salirse de Sumar y romper la unidad de la izquierda a la izquierda del PSOE, si en los próximos días o en las siguientes horas el equipo negociador de Podemos no consigue lo que considera un «acuerdo justo», esto es, a Irene Montero concurriendo dentro de las listas de Sumar y por la circunscripción de Madrid.

Así lo confirman fuentes de la Junta Electoral Central a LA RAZÓN. De esta manera, podrían formalizar otra candidatura diferente, siempre cumpliendo con el plazo límite vigente.

Precisamente, los morados disponen de una herramienta preparada, a día de hoy, para ello. Un partido que se registró aparentemente por «error» este mismo jueves por parte de un miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, Carlos Gil Cuevas, y que, hoy todavía aparece público en la web de registro de los partidos políticos en España. El partido se aseguró a decir que su equipo jurídico procedía de inmediato a «desregistrar» este nuevo partido que lleva por nombre «Juntas Sí Se Puede». Según fuentes del registro de partidos explican que ayer «una persona» había mandado un escrito pidiendo la baja del registro para tratar de borrar el partido, pero, según explican las citadas fuentes, dicha eliminación no se pudo llevar a cabo porque «no tenía legitimidad para hacerlo». La persona que solicitó el borrado no era ninguna de las tres personas que el partido había designado como representantes». La ley electoral obliga a que sean las personas representantes del partido previamente formalizado quienes realicen esa gestión. Según desvelan estas fuentes, se ha pasado a comunicar a Podemos esta situación para que envíen al representante legal a «cerrar» el partido. Al cierre de esta edición, la situación sigue siendo la misma, el partido creado está registrado.