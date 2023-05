Belarra solo pisa Cataluña una vez y orilla Barcelona en pleno pulso con Díaz

La campaña electoral llega a su recta final y Podemos ha decidido echar el resto en campaña electoral en los territorios donde los estrategas del partido creen que habrá posibilidad de reeditar gobiernos de izquierda o entrar en nuevos. Volver a ser imprescindibles en La Rioja, Comunidad Valenciana o en las Islas Baleares es clave para el partido, a la par que entrar en Extremadura, Cantabria o Asturias, son las plazas claves. Son territorios donde el partido ha redoblado los esfuerzos en campaña electoral, a la par que en Madrid o la Comunidad Valenciana, donde los morados se juegan su entrada en el Parlamento.

Barcelona, territorio donde las encuestas dan un buen resultado para la alcaldesa Ada Colau y disputado con el PSC y JxCAT, es una plaza donde los morados han evitado. Ni la ministra y secretaria general de Podemos, Ione Belarra ni la ministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, harán campaña junto a su propia candidata a la reelección. Es decir, no tendrán una fotografía junto a Ada Colau, según el calendario ya oficial de campaña para el resto de la semana. Las principales caras visibles de Podemos evitan así Barcelona, en pleno pulso con la vicepresidenta Yolanda Díaz, que visitará en total hasta cuatro veces Cataluña durante la campaña electoral. La ministra Ione Belarra acudirá hoy a Tarragona para arropar al candidato por Tarragona, Jordi Collado, en un acto junto a la líder de Podemos en Cataluña, Jéssica Albiach, pero en el que no estará la candidata a la relección a alcaldesa Ada Colau. Desde el partido en Cataluña, tratan de rebajar al mínimo el hecho de que las principales ministras de Podemos no acudan en campaña electoral, si bien, reconocen que la organización había extendido invitaciones a todos los ministros y líderes de izquierda afines. En el partido morado aseguran que el apoyo a Ada Colau es claro y restan importancia a este hecho y lo encuadran en la imposibilidad para cerrar sincronizar sus agendas. El propio ministro de Consumo, Alberto Garzón, acudió este fin de semana a un acto de partido por Colau, al que también acudió, eso sí, la secretaria de Organización y secretaria de Estado de Derechos Sociales, Lilith Verstrynge.

La ausencia de ministras moradas junto a Colau contrarresta al gran apoyo de la vicepresidenta a la alcaldesa. En su equipo reconocen que la sintonía es total y que ella misma se ha comprometido con su proyecto. Es por eso que según ha podido confirmar este diario, Díaz acabará haciéndose responsable de los resultados que obtenga la alcaldesa catalana la noche del 28 de mayo. Se compromete con quienes “comparte proyectos políticos”, explican. Además de tres actos durante toda la campaña, la vicepresidenta prevé cerrar los actos electorales este viernes con un gran acto en Barcelona. En todos sus actos, la ya líder de Sumar ha pedido el voto claro para Ada Colau y la propia alcaldesa ha dejado claro su total apoyo de cara a las futuras elecciones. Para el proyecto de la vicepresidenta, el apoyo de los comunes es clave y el hecho de que Colau siga al frente del gobierno municipal, uno de sus principales soportes del que presumir en plena pugna con Podemos. Es, a día de hoy, el único ayuntamiento del cambio de Podemos en pie desde 2015. Colau ha dejado claro también que corresponderá estos gestos en campaña. Acudió al acto de Magariños donde Díaz anunció que se presentaba como candidata a las próximas elecciones generales y ha repetido en varias ocasiones que sus esfuerzos tras el 28-M se concentrarán en hacer presidenta a Díaz.

Así la izquierda llega al final de campaña con la ausencia de dos fotos; la de Podemos y de Colau, pero también, sin la esperada entre las ministras moradas con la vicepresidenta Díaz. El partido de Belarra llegó a las puertas de la precampaña electoral en plena convulsión con Sumar, después de que se borraran de la “foto de Magariños” en la que toda la izquierda a la izquierda del PSOE arropara a la ministra en su puesta de largo. La falta de un acuerdo para celebrar primarias abiertas lastró esa foto en medio de tensiones por el poder entre las direcciones de ambos partidos. Todavia se recrudecieron más las relaciones cuando los morados pidieron a la vicepresidenta que solo hiciese campaña por candidatos de Unidas Podemos de cara al 28-M, tratando de poner en jaque a la vicepresidenta que busca aglutinar en Sumar al resto de partidos como Más País y Compromís. Finalmente Díaz diseñó una campaña equilibrista en la que repartía gestos de apoyo a toda su izquierda sin comprometer su apoyo a una sola fuerza. En campaña ha acabado haciéndose fotos junto a los candidatos de Unidas Podemos en Madrid, y a su vez con Más Madrid, partido con el que ha demostrado total afinidad. También ha apoyado a la candidata de Podemos por Extremadura, Irene de Miguel, a su homóloga en Navarra, Begoña Alfaro, o en Málaga, Toni Morillas.