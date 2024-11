Bendodo advierte de que el sanchismo está teniendo el mismo final que el PSOE andaluz: "corrupción por los cuatro costados"

El PP exhibirá músculo este fin de semana y se presentará como el partido de la gestión frente a la "corrupción" que centrará el Congreso federal del PSOE. Esa es una de las máximas de los populares de cara a un fin de semana donde todos los focos estarán en Sevilla. Mientras que los medios de comunicación y todos los corrillos estarán monopolizados por la presunta corrupción socialista que rodea al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal, Elías Bendodo, ha contrapuesto estas dos situaciones y ha asegurado que los socialistas "hablarán este fin de semana de cómo salvarse y sobrevivir", mientras que en el PP estarán centrados en los problemas que le preocupan a los ciudadanos, como la vivienda, los desafíos fiscales, el acceso a los servicios públicos o el apoyo a los autónomos". "Frente al sanchismo de la corrupción, que mira a la puerta de salida en su Congreso Federal, aquí está el PP, con sus propuestas y medidas para mejorar la vida de los ciudadanos".

El también portavoz popular ha vaticinado que el Congreso Federal del PSOE será el de la "purga" y ha aventurado que Sánchez "pasará el cuchillo por quien discrepe". Además, el vicsecretario de política autonómica ha asegurado que el "sanchismo está teniendo el mismo final que tuvo el socialismo andaluz". A su juicio, "corrupción por los cuatro costados".

Así, en Valladolid, donde ha participado en un acto previo a la XXVII Intermunicipal del PP, Bendodo cree que Sánchez "debería hacer un favor a los españoles marchándose" y ha retratado los dos congresos que se celebrarán, de los dos grandes partidos: "Será la semana del municipalismo frente a la s emana de la corrupción". "El PSOE está inmerso en su semana de la corrupción, tu no puedes gobernar cuando no puedes gobernar tu partido y no das solución a tus problemas internos", ha criticado el líder socialista, quien ha tildado a los socialistas de "mentirosos compulsivos".