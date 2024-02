Bildu utiliza simbología etarra en su publicidad electoral

Bildu no solo no se aleja de ETA sino que quiere mantener sus vínculos con el fin de no perder a su electorado más fiel, el de los familiares de presos de la banda terrorista, simpatizantes y miembros de las organizaciones satélite que durante años han financiado y mantenido culturalmente a la organización.

Dignidad y Justicia denuncia que "pPor eso ha metido a tres personas condenadas por pertenencia a ETA en sus filas (ya van

más de un centenar en diferentes elecciones municipales y autonómicas) y por el mismo motivo ha diseñado unos carteles electorales con grafismos que van en la línea de anteriores comicios y que recuerdan en sus formas a la simbología de los terrorista".

En concreto, han dibujado una de las es con la misma figura que la serpiente de ETA en el cartel electoral que pide el voto para Pello Ochandiano, el candidato a lehendakari presentado por Bildu. La grafía de la e con forma de serpiente es la misma que ya utilizó la hoy diputada por Guipúzcoa y portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados Mertxe Aizpurua en

elecciones anteriores.

Dignidad y Justicia estudia emprender acciones legales sobre esta vinculación explícita de un partido político con una organización terrorista, pues en anteriores ocasiones ha habido formaciones que han sido ilegalizadas precisamente por ser consideradas parte del entramado de la banda armada. Tanto en la sentencia del Tribunal Supremo de Herritarren Zerrenda y de Herri Batasuna quedó constancia de que la simbología gráfica referida a ETA era motivo de ilegalización, subraya.