Bipolarizados

Determinar lo que forman los intestinos de un país no es cosa fácil y menos en España, donde nos lanzamos las palabras como hachas desde los tiempos de las cavernas. En ellas seguimos, qué gracia, pegándonos como memos en busca de la verdad. Será nuestro sino, vagar por esta carreterilla de mil vueltas y revueltas para no llegar a ninguna parte mientras corremos a grito pelado. Al hacer el inventario del 2023 nos dicen que la palabra de este año es “polarización”, y se nos pone el buche gordito de satisfacción. ¡Qué buena noticia para todos, así nos va! Nos hemos dedicado a tirar de los extremos de la cuerda para ver quién la rompe antes o para tirar al contrario al barro. Así vivimos, polarizados, desde la mañana a la noche, obligados a tomar partido por causas que nos imponen o que abrazamos con los ojos cerrados y abrasados de dolor.

Lanzando troncos a un fuego cada vez más alto que ya se nos escapa de las manos. ¿Detrás de la palabreja del año qué se esconde? Me imagino a los académicos de la española poniendo las letritas a calor de un microscopio para determinar su ADN, mesándose las barbas muy serios para determinar su origen. Si pudieran, sería muy divertido poner cara a esta polarización que nos come las entrañas diariamente y cargando a los culpables, pero en realidad, detrás esta mala leche atávica se esconde nuestra imbatible sed de trincar puestos, dinero y poder. Un objetivo cada vez más difícil de conseguir con el trabajo honesto de la política, solucionando los problemas de la gente, sacando adelante presupuestos, poniendo la cara por los ciudadanos.

Si los políticos se crispan, se lanzan macetas desde los estrados y pierden el tiempo repitiendo los mantras que les tejen en sus gabinetes de expertos lo hacen para nutrir esa crispación, esa polarización que nutre de gasolina a las débiles democracias europea, cada vez más a asomados al balcón del populismo, y que no se les vea el plumero. No se crispe, no les haga el favor de confundirse en su mierda, porque detrás de la polarización, aparece el totalitarismo. ¿O no lo huelen ya?