Horario y dónde ver hoy gratis en tv el Alcaraz - Seyboth Wild de tercera ronda del Mutua Madrid Open

Carlos Alcaraz sigue mirando de reojo su antebrazo derecho. Después de superar a Shevchenko en la segunda ronda del Mutua Madrid Open (está exento de jugar la primera por ranking, es el número tres del mundo) aseguró que hasta un día antes del partido no sabía si iba a poder competir o no en la capital de España. Se estaba probando por unas molestias en el antebrazo derecho que le hicieron bajarse de Montecarlo y de Barcelona. Es más, estuvo una semana sin tocar la raqueta, sólo haciendo físico, para no sobrecargar la zona.

En su reaparición tras casi un mes sin jugar (desde finales de marzo en Miami, la derrota contra Dimitrov) se vio una buena versión del murciano, aunque todavía algo contenido, sin golpear la derecha a plena potencia, pero muy fino con el revés, sobre todo cruzado. La nota final fue satisfactoria, el resultado, una paliza, 6-2 y 6-1, aunque admitió que había tenido que contenerse y jugar un poco en contra de lo que es, pues siempre trata de darle duro, aunque por otro lado eso tampoco le sentó mal del todo: con más orden llegaron menos errores.

Horario y dónde ver a Alcaraz

Con otro día de entrenamiento/descanso por medio, debe ir a más para la tercera ronda. El partido se disputa hoy domingo 28 de abril y el rival es el brasileño Seyboth Wild, que dio la sorpresa superando a Musetti. El enfrentamiento es a las 16:00 horas (15:00 en Canarias) y puede verse en televisión gratis a través de Teledeporte. También puede verse en Movistar+. Y el minuto a minuto podrá seguirse en la web de LA RAZÓN.

Thiago Seyboth Wild es el actual número 63 del ranking. Tiene 24 años y un poderoso saque. Juega con riesgo, al ataque, por tanto si tiene el día y le entran se convierte en un tenista muy peligroso. Algunas de sus victorias más importantes este curso son contra Fritz en Miami y contra Khachanov en Indian Wells. En el Open de Australia estuvo muy cerca de remontarle dos sets a Rublev, pero terminó sucumbiendo en el supertiebreak final. Contra Alcaraz nunca se ha enfrentado.

Resto de la jornada

El resto de la jornada del domingo tendrá otro encuentro del cuadro individual con un jugador español. Antes del duelo de Alcaraz jugará Alejandro Davidovich contra Rublev (12:30, hora peninsular). Otro duelo interesante es el Zverev-Shapovalov, que cierra la jornada (sobre las 21:30-22:00, aproximadamente). Antes juega la número dos mundo, Sabalenka, contra Montgomery.