JxCat facilita la investidura de Sánchez al no renunciar a su acta los diputados presos

La portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borrás, ha abierto esta mañana la segunda jornada de consultas con el Rey para una futura investidura, pero ha dejado de lado este propósito y ha aprovechado su visita para reivindicar ante Felipe VI la causa de los presos del "procés". "He mirado a los ojos al monarca para decirle lo que quizá nunca le hayan dicho. Los catalanes no tenemos Rey", ha asegurado. En este contexto de abierta hostilidad, Borrás ha reconocido que el Rey no ha "entrado a discutirle la consideración de "presos políticos" de los líderes del "procés", aunque está claro que no les considera como tal". Según la portavoz de Junts, el monarca habría defendido el cumplimiento de la ley y del marco constitucional como el contexto en el que se debe desarrollar la actividad de los servidores públicos.

Durante su estancia en Zarzuela, Borrás le ha hecho entrega al monarca de dos documentos, una carta personal de Jordi Sànchez, a quien el Supremo no dispensó para salir de la cárcel y acudir a la ronda de consultas, y el informe del grupo de trabajo de la ONU que consideró "arbitraria" la prisión preventiva de los líderes del "procés". El monarca aceptó sendos documentos. Borrás ha reconocido abiertamente haber acudido a Zarzuela para ser "voz, portavoz y altavoz" de los presos, así como votante del 1 de octubre y, según su versión, ha interpelado al Rey sobre el papel que estaría dispuesto a jugar en el futuro: si como moderador o como el "actor relevante y de parte" que fue con su discurso del 3-O tras el referéndum ilegal. La dirigente de Junts ha confirmado que siguen determinados en este propósito: "No renunciamos al referéndum, no nos vamos a rendir".

En todo caso, Borrás ha reconocido que su visita "no ha sido de cortesía", aunque ha mantenido una "conversación educada" con Felipe VI desde sus posiciones contrarias, y ha asegurado que los presos siguen firmes en su decisión de no renunciar a su escaño. "Pedirles que renuncien a su acta es un acto lesivo y doloroso que anticipa la sentencia. No tenemos autoridad moral", ha señalado, al tiempo que criticaba que la decisión de presentarse a las elecciones "no fue simbólica" y que tal como tuvieron derecho a concurrir a estos comicios, deberían tener derecho ahora para ejercer su rol.

En cuanto a la investidura, Borrás ha establecido que "solo puede ser investido alguien dispuesto a resolver un conflicto de naturaleza política en Cataluña", aunque sin precisar si esa persona es Pedro Sánchez. La portavoz de Junts ha recordado como el candidato socialista defendió en campaña que "no, nunca habría independencia en Cataluña" y ha criticado que desde el PSOE no se hayan puesto en contacto con ellos para ver en qué condiciones están de apoyar a Sánchez.