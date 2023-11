El socialista Borrell admite preocupación por la amnistía: "Quienes saben mi trayectoria pueden imaginar lo que pienso"

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado este lunes que los acuerdos sellados por el PSOE con Junts y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) a cambio de los siete votos que faciliten la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno, le suscitan "alguna o bastantes preocupaciones".

Borrell ha manifestado que "sí conozco ya los acuerdos políticos alcanzados con dos partidos independentistas y ciertamente estos acuerdos me provocan alguna preocupación o bastantes preocupaciones, lógicas, por otra parte, porque se trata de un problema complejo y difícil", ha manifestado durante una rueda de prensa tras la reunión de ministros de Exteriores de la UE celebrada este lunes en Bruselas.

El jefe de la diplomacia europea no ha querido pronunciarse abiertamente sobre la Ley de Amnistía, alegando que todavía no conoce todos sus detalles y porque su papel institucional se lo impide, pero ha asegurado que opinará a título personal en el futuro y ha añadido que "todos los que me conocen en España y saben mi trayectoria personal y política previa pueden imaginar lo que pienso".