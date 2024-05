Bruselas se escapa del guion de Sánchez con Milei

El domingo pasado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, hizo una solemne puesta en escena para reclamar un apoyo general al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por las acusaciones de corrupción que el presidente argentino, Javier Milei, lanzó contra su esposa, Begoña Gómez. Esto incluía a los grupos parlamentarios españoles y también a la Unión Europea. El alto representante de la UE, Josep Borrell, salió de inmediato a confirmar la condena y el rechazo a esas acusaciones. Pero ahí se paró el movimiento, porque las decisiones que ha ido tomando el presidente español en respuesta a la actuación de Milei se observan desde Bruselas como un error diplomático. "Se están haciendo y diciendo cosas que hacen pensar que falta que entre un adulto en la habitación a poner un poco de orden".

En el ámbito comunitario, la retirada de la embajadora española en Argentina es vista como una medida desproporcionada, que puede acabar trayendo más problemas que beneficios porque supone meterse en un callejón en el que, al final, siempre te está esperando un líder populista que ha hecho su carrera política a base de actuar como "el matón del grupo".

Por eso, la diplomacia europea llama a la calma, y a no entrar en provocaciones que buscan agravar una crisis que debía haberse dirigido con otras maneras, siempre desde la condena a la actuación de Milei, sobre la que sí que no hay ningún "pero" que añadir. En ese sentido, no ha habido ni habrá ningún movimiento con la representación diplomática que la UE tiene en Buenos Aires, una medida de apoyo a Sánchez que no se ha barajado.

Los mensajes que llegan desde Argentina no son nada alentadores porque Milei sigue haciendo declaraciones que confirman que está decidido a continuar jugando al ataque. "A Pedrito lo tengo match point". Ante esta situación, las fuentes diplomáticas comunitarias consultadas resaltan que España tiene una responsabilidad principal en liderar y mantener las relaciones con América Latina por los lazos históricos, sociales, culturales y económicos que nos unen. Y desde esa posición confían en que el presidente español sea capaz de reconducir esta crisis. Tampoco ven sentido a que se barajen medidas, como la de prohibir la entrada a Milei en España, que no son viables y que anuncian que en lo que se está es en echar más gasolina al incendio. El presidente argentino tiene anunciado que regresará a España el 21 de junio para recoger un premio del grupo de estudios liberal Juan de Mariana. Y ya ha dejado claro que no renunciará a esta visita aunque la situación diplomática no varíe.

Exteriores está recibiendo "consejos" desde Bruselas para que reorienten su gestión de esta crisis y no se dejen llevar al terreno en el que quien mejor mueve el balón es el presidente argentino.