El PP carga contra la "censura" del Gobierno al Congreso: retira la ley que suprimía 1.500 millones de impuesto eléctrico

El PP ha criticado que el Gobierno haya retirado del Congreso la ley sobre comercio de derechos de emisión, una iniciativa en la que los populares, Vox y Junts habían votado a favor de incorporar una enmienda que suprimía el impuesto a la generación eléctrica y que suponía un ahorro de 1.500 millones de euros para los consumidores, pero, a la vez, una merma de ingresos públicos para el Estado. El portavoz del PP César Sánchez ha criticado la maniobra del Ejecutivo porque impide "abaratar el recibo de la luz a familias y empresas".

En este sentido, el propio Gobierno no ha ocultado que el único motivo de la retirada de la ley es precisamente que, durante la tramitación parlamentaria, se había introducido una enmienda del bloque de la derecha que disgustaba al Gobierno. Según las el Ministerio para la Transición Ecológica, ahora mismo, el 50 % de los 1.500 millones de euros que recauda lo asumen las empresas generadoras; sin embargo, en su ausencia, los consumidores pagarían el 100 %. No obstante, en el PP niegan este argumento que da el Gobierno ya que aseguran que los consumidores se habrían ahorrado el 100% del impuesto dado que se "suspende el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica cuando no haya déficit de tarifa".

César Sánchez ha reprochado "el deliberado intento de censura y de bloqueo" al normal funcionamiento del Congreso ya que ha hecho una maniobra prácticamente sin precedentes y que se ha dado por su debilidad, ya que visibiliza que puede haber una mayoría alternativa. "Se pone de manifiesto que este Gobierno no tiene mayoría suficiente para gobernar, y su fragilidad está perjudicando a las familias, a las empresas y a la industria española", recalca el portavoz del PP en la Comisión de Transición Ecológica.