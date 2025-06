Cerdán, recibido entre gritos de "dimisión" en el Congreso

El pleno del Congreso discutía el Infome del Defensor del Pueblo con su presidente, Ángel Gabilondo en la tribuna. Una alocución que quedaba olvidada al momento. El hemiciclo era un hervidero en el que los susurros cada vez se escuchaban más alto. Todo después del revuelo causado por las revelaciones sobre un informe de la UCO que lo implicaría junto al exministro José Luis Ábalos y a Koldo García en el supuesto cobro de comisiones a empresarios por la adjudicación de obras.

El principal protagonista, el número tres del PSOE, Santos Cerdán, se ausentaba a primera hora de su escaño. En su lugar un bolso, que evocaba á la imagen del "bolso de la moción" con el que la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, copaba el escaño del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Durante la primera hora de la sesión plenaria, los diputados socialistas procuraban no salir a los pasillos del Congreso para evitar responder a la prensa. Tampoco lo hacían los socios. De momento, tan solo Sumar se ha pronunciado exigiendo explicaciones inmediatas y advirtiendo de la "gravedad" que apuntan las informaciones publicadas hasta el momento.

Cerdán promete una rueda de prensa

La tensión en el Congreso ha aumentado a la entrada del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al hemiciclo. Todas las miradas están puestas en él. En torno a las diez y media de la mañana, el "número tres" del PSOE, llegaba a su escaño. A su llegada, ha sido recibido con gritos de "dimisión" por parte de la bancada popular, que desde que se conoció su presunta implicación en una trama de corrupción ha exigido una rueda de prensa conjunta de Sánchez y Cerdán para dar explicaciones y, posteriormente, convocar elecciones anticipadas. Con golpes en los escritorios de sus escaños y abucheos, han expresado su oposición a la presunta corrupción socialista. Ante esta situación, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha estado a punto de suspender el pleno.

Cerdán, en declaraciones a la prensa antes de llegar a su escaño, ha asegurado no recordar ninguna conversación con el exministro de Transportes Ábalos y su asesor Koldo García "de ese tipo" y confirma que convocará una rueda de prensa en la sede socialista de Ferraz cuando conozca el informe. "Cuando conozcamos el informe, daré todas las explicaciones que tenga que dar y convocaré a todos los medios a una rueda de prensa en Ferraz y lo explicaré. Mientras tanto, no sé qué explicaciones puedo dar porque no conocemos más", ha zanjado.