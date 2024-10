Las "chapuzas" judiciales de Marlaska contra el coronel Pérez de los Cobos

El pasado sábado, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos se despedía con un emotivo discurso de los hombres y mujeres que han servido bajo sus órdenes como Jefe de la Comandancia de Madrid. Un adiós que llega antes de tiempo, a los 61 años, y por "razones ajenas a su voluntad", ya que las maniobras judiciales del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, evitaron que pudiese promocionar a general y, de este modo, retirarse a los 65.

Pero para entender el por qué de las argucias de Marlaska contra la figura de Pérez de los Cobos hay que remontarse al año 2020, cuando un juzgado de Madrid abrió una investigación al entonces delegado del Gobierno José Manuel Franco por prevaricación. ¿El motivo? Permitir que se celebrasen distintos actos en la capital a sabiendas de que el coronavirus podría descontrolarse. El caso acabó llamándose 8-M porque una de las multitudes se concentró en la manifestación por el Día Internacional de la Mujer.

Al frente de esa causa estaba la Guardia Civil y, en concreto, la comandancia que dirigía Pérez de los Cobos. La magistrada había pedido que las actuaciones fueran secretas porque bajo el foco estaba conocer si la Delegación del Gobierno tenía información suficiente sobre el virus para haber prohibido los eventos ese fin de semana.

El coronel respondió a esa petición de la Justicia, pero desde Interior defendieron que se había roto la confianza en el alto mando. La investigación del 8-M terminó archivada y Pérez de los Cobos destituido. En definitiva, Grande-Marlaska cesó al coronel por no informar a Interior de la investigación sobre José Antonio Franco, alegando "pérdida de confianza". Y aquí comienza el periplo judicial de Pérez de los Cobos, que recurrió esta decisión.

El Supremo da la razón a De los Cobos

En un primer momento, el titular del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo número 8 de la Audiencia Nacional, Celestino Salgado, estimó el recurso del coronel contra la resolución de Grande-Marlaska por la que en julio de 2020 ratificó el cese. Pero la Abogacía del Estado, en representación de Interior, recurrió esa resolución y la Sala le dio la razón al concluir que el relevo fue legal y no hubo desviación de poder, por lo que descartó la reincorporación a su puesto, tal y como reclamó el mando del Instituto Armado.

Pero De los Cobos recurrió en casación ante el Tribunal Supremo, que volvió a anular el cese impuesto por Marlaska. El coronel de la Guardia Civil se defendió en todo momento, argumentando que sí informó a Interior de las investigaciones, pero lo hizo "a través de la cadena de mando", hasta que la jueza instructora ordenó la "absoluta reserva" de la investigación. Su defensa achacó el cese a "un ejercicio desviado de la potestad discrecional de cese, pues el motivo para acordarlo era ilegal y de haberse accedido a la solicitud de información, en contra del mandato judicial", el coronel "podría haber incurrido en un posible delito".

El Supremo avaló entonces la actuación de De los Cobos y recalcó que la unidad de la Guardia Civil adscrita a la investigación "estaba a las órdenes de la magistrada que dirigía la instrucción sin que sea admisible interferencia gubernativa y menos si la magistrada había ordenado absoluta reserva y que sólo se le informase a ella".

En un nuevo varapalo a Grande-Marlaska, los magistrados hicieron hincapié en la jurisprudencia del Supremo que exige "no sólo la motivación formal del cese en el puesto o destino de libre designación por razones de idoneidad profesional sino, además, la exigencia de que esa motivación no sea vaga, imprecisa o rituaria, a base de expresiones opacas, estandarizadas, sino que dé razón de por qué la confianza profesional que motivó el nombramiento ha decaído y por qué ya no se reúnen las condiciones para desempeñar un destino".

Nueva traba de Marlaska: su ascenso a general

Tras las sentencias en contra del ministro del Interior, en septiembre de 2023, el Tribunal Supremo volvió a tumbar otra polémica decisión de Grande-Marlaska, que rechazó ascender a Pérez de los Cobos a general, pese a que ocupaba el número en el escalafón de los candidatos que optaron al puesto.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal estimó los recursos planteados por Pérez de los Cobos contra tres decretos de nombramiento de generales del Instituto Armado, en octubre de 2021, al considerar que Interior le había relegado en esos ascensos a los que alegaba tener derecho. El titular de Interior se defendió, alegando que "los ascensos los decide el Gobierno".

El Supremo ordenó al Gobierno retrotraer las actuaciones y valorar la evaluación realizada por el Consejo Superior de la Guardia Civil sobre la idoneidad de quienes vayan a ascender. Sin embargo, lejos de atenerse al fallo, el Ejecutivo desafió al Supremo y volvió a realizar los nombramientos, hecho que fue recurrido nuevamente por Pérez de los Cobos.

Y así llegamos a junio de 2024, donde el Supremo, por enésima vez, dio la razón al coronel de la Guardia Civil. Sin embargo, la dilatación de los hechos en los tribunales ha impedido que De los Cobos pudiese promocionar para general, ya que este año cumplirá los 61 años que le obligan a pasar a la reserva.