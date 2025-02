Los cinco agentes de la Policía Nacional olvidados que aún siguen investigados por el 1-O

Cinco agentes de la Policía Nacional siguen investigados por su intervención durante el referéndum independentista del 1 de octubre del 2017. Este procedimiento viene de una pieza separada por la actuación de los antidisturbios en el colegio Ramón Llull donde un activista perdió un ojo. Una de las abogadas de los funcionarios ha solicitado que se aplique la Ley de Amnistía y la Audiencia Provincial de Barcelona tendrá ahora que tomar una decisión, según explican fuentes jurídicas a LA RAZÓN.

Los policías esperan desde hace meses la decisión que tome la Justicia y han visto como la semana pasada se ha dado carpetazo definitivo a la investigación que pesaba sobre 46 de sus compañeros. Y es que la Audiencia Provincial de Barcelona finalmente desestimó el recurso que se había presentado contra el sobreseimiento de la causa.

Agentes antidisturbios de la Policía Nacional forman un cordón de seguridad frente al colegio Ramón Llull de Barcelona. Policía Nacional y Guardia Civil han desplegado a sus agentes en varios colegios electorales de Barcelona para impedir el referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional (TC). Alberto Estévez Agencia EFE

Precisamente, de este procedimiento, en referencia a la intervención policial del 1-O, se abrió una pieza separada por la actuación de los agentes en el colegio Ramón Llull. Es por estos incidentes por los que están imputados los funcionarios que fueron desplegados durante la 'Operación Copérnico' en Cataluña.

Así, entre los encausados hay dos mandos intermedios y un escopetero de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Se les acusa de lesiones graves. En esta pieza separada también figura el independentista lesionado al que se le imputa un delito de atentado a agentes de la autoridad porque presuntamente lanzó una valla contra los agentes.

La Ley de Amnistía

Una de las letradas de los agentes ha solicitado que se le aplique la Ley de Amnistía a todos ellos. Una decisión que ahora está pendiente de deliberación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona. No hay plazo de tiempo. Por otra parte, el Sindicato Profesional de Policía (SPP) también está personada en el proceso como acusación particular.

El camino de estos cinco policías no está siendo nada fácil. El Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona emitió un auto de procesamiento. Una decisión que la Abogacía del Estado recurrió por la falta de motivación del auto. La Audiencia Provincial rechazó el mismo porque consideraba que había una "base indiciaria" de los delitos en base "esencialmente" de las grabaciones.

Un grupo de Policías antidisturbios ante una protesta de los trabajadores del sector del metal a las puertas de la factoría de Navantia de Cádiz Román Ríos Agencia EFE

También insiste en que el resultado de la intervención policial fueron "gravísimas lesiones faciales y oculares" del independentista por el impacto de una pelota de caucho que fue disparada a una "distancia inferior a la ordenada por los protocolos de intervención de antidisturbios".

Y es que el magistrado que practicó la instrucción, que ha durado más de un lustro, subrayó que la intervención policial fue "desproporcionada". En base a sus diligencias los agentes tendrán que ir a juicio si no lo evita la Ley de Amnistía.

Un "calvario" de siete años

Los 46 policías del carpetazo judicial de la semana pasada consideran que se ha "hecho justicia", según señalan fuentes de su entorno a LA RAZÓN. "Muchos de ellos habían ido al juzgado por el mero hecho de que les han cogido la identificación de la espalda", subrayan.

Y es que la "inmensa mayoría" de los antidisturbios que actuaron durante el referéndum no llegaron a sacar ni la "defensa". "Estaban viendo que iban a ser el cabeza de turco y la verdad que han descansado", añaden.

"¿Cómo me van a acusar de torturas y lesiones cuando no he ni participado en una carga?", se preguntaban algunos de ellos que "ni llevaron a cabo empujones". "Por suerte ha pasado el calvario porque estaban todo el tiempo con la mosca detrás de la oreja y no es agradable", lamentan estas fuentes. "Por fin se ha acabado", concluyen sobre un proceso que ha durado más de siete años.