PP y Coalición Canaria piden al Gobierno que retire la reforma de la Ley de Extranjería hasta llegar a un acuerdo

El Gobierno asume que pederá la votación de la admisión a trámite de la proposición de ley para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería a propuesta de PSOE, Sumar y Coalición Canaria, que regularía por ley los traslados de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas. Sin embargo, lejos de retirarlo ante la derrota parlamentaria que sufrirá el Ejecutivo, los socialistas buscan retratar a los populares, es decir, que justifiquen su voto en contra y, en el plano político, en el Ejecutivo contemplan que ello sea la prueba de si verdaderamente los populares han roto con Vox o no.

Las negociaciones se han apurado hasta el final, y pese a los contactos de última hora no hay ningún síntoma que haga pensar que la iniciativa pueda salir adelante. Si Junts concediese al Ejecutivo la abstención, la proposición de ley podría seguir adelante y en enmiendas, los grupos mejorar la norma. Los populares, por su parte, han dejado clara su posición, e inciden en que darían el "sí" si sus exigencias se viesen contempladas en la reforma de la ley, como la conferencia inmediata de presidentes, la declaración de alerta migratoria en todo el territorio nacional y que el Gobierno se comprometa a la financiación del coste de los menores hasta la mayoría de edad de cada uno de ellos.

El PSOE, en el pleno, tendió la mano a los populares para llegar a un acuerdo in extremis. Los diputados socialistas Luc André Diouf y María Guijarro, hicieron un llamamiento apelando a la "obligación constitucional, ética y política". "Claro que la solución y la migración es compleja, pero su vida está en manos de la administración pública, no podemos no hacer nada", reclamaron. "Canarias y estos niños y niñas están agotados. No hay excusas ni hay más tiempo. Hay que actuar ya", instaron. El diputado de Sumar Nahuel González, consideró como "primordial" poder "garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos y el derecho a la infancia y el modelo de acogida que sea mejor y más estable".

Por su parte, la diputada por Coalición Canaria, Cristina Valido, reclamó retirar la reforma de la Ley de Extranjería si no se logra un aucerdo en el Congreso de los Diputados para que salga adelante. "No puedo volver a Canarias sin que esté aprobada", lamentó. "Si en las próximas horas no hay un acuerdo, pediré que no se vote, que se quede sobre la mesa y que sigamos hablando", ha asegurado Valido. "Canarias no puede hacer más. Ha hecho su trabajo", ha afirmado.

Misma reclamación desde el PP. La diputada Ana Alós ha reclamado al Gobierno que retire la proposición de ley de reforma de la Ley de Extranjería y convoque la Conferencia de Presidentes. La diputada popular lamentó que no se asistiera a un debate de política migratoria como el que España merece y necesita. Lo tildó de “parche” y “chantaje” al PP. Criticó que el Gobierno no tenga ni un plan A, siendo incapaz de haber impulsado ninguna política estos años mientras pretenden despacharla en un debate. “No nos tomen el pelo” y censuró que no hayan comparecido ni los ministros de Interior, ni el de Exteriores para explicar la situación. "Con sus prisas se están cargando el espíritu de solidaridad que ya brinda esta Ley”. Apuntó que las comunidades autónomas están “al límite”, pero, "cuando los recursos no existen, la solidaridad no es suficiente", denunció.

En el turno de fijación de posiciones, Podemos confirmó su "sí". La diputada canaria Noemí Santana ha reconocido que el texto "necesita mejoras", pero ha asegurado que es "importante que salga adelante". "Es un reto importante y no se trata de repartir niños como si fueran paquetes", ha afeado, "sino de su dignidad y darles el arraigo que merecen en el territorio". El PNV también votará a favor e introducirá enmiendas en la tramitación de la norma como que se sepa la edad de los menores, que haya un régimen sancionador para determinadas actuaciones o tener en cuenta a quienes cumplen la mayoría de edad y queddan sin protección. "El Gobierno debe abordarlo de forma integral, no valen parches", avisó la diputada peneuvista María Isabel Vaquero Montero. Mismo voto desde Bildu, que también aportará enmiendas. "No tiene sentido que los CIes sigan abiertos o que se sigan produciendo devoludciones en caliente. Hay que acabar con todo ello. no puede ser que se apliquen las mismas políticas que la derecha, aseguran desde el partido. ERC también votará a favor porque "no van a dejar tirados" a los menores "con o sin recursos". "Hay que redefinir el concepto de sobreocupación, pero también hay que abordar otras cuestiones como garantizar que son menores de edad o la financiaciónd e las políticas de acogida", explican para mejorar la norma.

El voto de Junts podría ser decisivo, pues con una abstención, con más síes que noes, la admisión a trámite de la proposición de ley podría salir adelante hoy en el Congreso. Sin embargo, la diputada Míriam Nogueras, ha confirmado que no contará el Gobierno con su apoyo. "Esta ley no da ni tranquilidad ni seguridad", proclamó. Además, muy contundente, aseguró que "la situación que se vive en Caanarias" no puede saldarse "abusando de la solidaridad del pueblo catalán".

Vox, por su parte, también votará en contra y considera que hay un “incumplimiento sistemático” de la ley que beneficia a las mafias de la inmigración ilegal y reprochó al Gobierno que no tenga ninguna intención de cumplir y hacer cumplir la ley. Andrés Alberto Rodríguez, diputado de Vox, apuntó las “fake news” asegurando que el relato de los niños y niñas no es real, porque “si pasean por Canarias verán cuántas niñas hay, casi ninguna, niños prácticamente ninguno, pero sí verán muchos varones a los que muy generosamente se les puede llamar adolescentes”, apuntó.