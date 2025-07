"No tengas miedo, estás protegida": el mensaje que Elisa Mouliaá dice haber recibido del universo tras denunciar a Errejón

Elisa Mouliaá ha asegurado este domingo en la red social X que "el universo" le "habló" con "una señal tan sutil como imposible de ignorar" el día que denunció a Íñigo Errejón, expolítico y exportavoz de Sumar.

La actriz ha explicado que aquel día vio "dos motos", "dos matrículas", y ambas "con el mismo número": 8278. "No entendí nada, pero lo sentí todo. Horas después miré el significado", continúa en la red social. "8278 suma 7".

La operación matemática que la propia Mouliaá desgrana en un siguiente mensaje es la siguiente: "8 + 2 + 7 + 8 = 25". Ese resultado, 25, es "2 + 5 = 7". "Yo nací un 7, además", apostilla. Y el día que denunció a Errejón, el 25 de octubre de 2024, "también sumaba siete".

"Y entonces lo vi claro", incide: "El 7 es el número del alma, del despertar, de los que no se callan. Del silencio que arde y de la verdad que es incapaz de sostenerse más sola". "No fue coincidencia, fue el cielo susurrando: No tengas miedo, estás protegida. Esta vez, la luz camina contigo. Sigue...".

Últimos capítulos del caso Errejón

El tuit llega en la misma semana en la que ha trascendido que Mouliaá discutió con la organizadora de la fiesta a la que asistieron tanto la actriz como el expolítico, en la que se produjeron los hechos objeto del proceso judicial.

Esa discusión se mantuvo en unos chats de WhatsApp. Por ese motivo, otra de las partes en el proceso judicial, la acusación popular, demandó al juez instructor del caso, Adolfo Carretero, que aclarase si en el teléfono de Mouliaá había más mensajes con su entorno en los días posteriores a la noche de octubre de 2021 en la que Mouliaá asegura que Errejón la agredió sexualmente. El juez Carretero ha accedido a esta petición.

También esta semana se ha sabido que Errejón ha pedido a Mouliaá que se retracte después de haberle "acusado pública y falsamente de haber cometido un delito de extorsión respecto de dos testigos presenciales". Le solicita 10.000 euros de indemnización.