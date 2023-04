El PP se compromete a "culminar" la equiparación salarial de policías y guardias civiles

El PP se ha comprometido a "culminar" una reivindicación que lleva décadas sobre la mesa de los despachos de sus Señorías y que no termina de cerrarse: la equiparación salarial de policías y guardias civiles con las Policías autonómicas. El último en negarse a hacer cuentas ha sido el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en concreto su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que lejos de escuchar a los agentes los ha abandonado. "No entendemos cómo estas diferencias y estas deficiencias económicas han llegado a este extremo. Hay que plantearse retomar una auditoría para que cuantifique de una manera real todas las diferencias", manifestaba el presidente de Jusapol, Miguel Gómez, tras reunirse con la diputada y secretaria de Interior del PP, Ana Vázquez.

Una reunión, a la que asistieron también representantes del sindicato policial Jupol y la asociación de la Guardia Civil Jucil, y que se enmarca dentro de la ronda de contactos que mantendrán con diversos partidos políticos. Este jueves se darán cita con representantes de Vox y el próximo 3 de mayo, con Ciudadanos. "La equiparación se ha de culminar con un gobierno que realmente tenga una voluntad política para cumplir con la igualdad de policías y guardias civiles respecto a sus homólogos autonómicos", argumenta Miguel Gómez. Y a su juicio, eso pasa por "impulsar una ley que garantice que esto no vuelva a pasar y resolver todas las brechas salariales que están abiertas, incluida la jubilación".

Hay que recordar que, por mucho que el Ejecutivo se empeñe en desmentirlo, la equiparación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no es real, ya que las nóminas no cuadran. Los 807 millones “invertidos” no fueron suficientes para equiparar las retribuciones de policías y guardias civiles con mossos o ertzainas. Y si bien es cierto que se ha producido una “subida”, la brecha salarial sigue existiendo. Tanto es así que, a día de hoy, los agentes siguen cobrando hasta 7.761,90 euros menos al año que un agente de los Mossos d’Esquadra.

También hay que insistir en la polémica que envuelve la "auditoría" en la que se ha basado estos últimos años la "falsa equiparación" llevada a cabo por el Gobierno. Hasta en cinco ocasiones el ministerio que dirige Grande-Marlaska se ha negado a entregar el expediente con todas las actas, informes de auditorías, así como cuanta documentación de relevancia se confeccionó y aprobó en las reuniones celebradas durante el Acuerdo de Equiparación Salarial firmado el 18 de marzo de 2018. En la primera auditoría había un apartado de "conclusiones" donde Ernest & Young manifestaba que "en su opinión, la citada cifra de 807 millones es insuficiente para alcanzar la equiparación retributiva". Pero Interior desestimó este informe y presentó lo que los agentes denominaron "auditoría a la carta", que certificaba que esa cantidad era "correcta" y "ajustada".

[[H3:Por una jubilación digna]]

Entre las reivindicaciones salariales hay una muy concreta, que afecta a las jubilaciones. Según han manifestado desde Jusapol, Jupol y Jucil, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil son los únicos en todo el territorio español que no pueden jubilarse a los 59 años, sin pérdida de poder adquisitivo. "No entendemos cómo se puede calificar a policías autonómicas y locales de profesión de riesgo y no aplicar esta misma calificación a policías nacionales y guardias civiles, ya que se les niega unas condiciones de jubilación como las que tienen otros cuerpos policiales”, explica Miguel Gómez.