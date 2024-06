Compromís y la Chunta, en pie de guerra contra el PSOE por la financiación singular para Cataluña

La financiación singular para Cataluña ha levantado ya no solo a territorios gobernados por el PSOE y por el PP a lo largo de todo el Estado, sino que también ha soliviantado a algunos de los socios que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez hace siete meses.

La predisposición del Gobierno a reconocer la "singularidad" y otorgar así un trato diferencial a Cataluña en materia de financiación autonómica divide al grupo parlamentario que da apoyo explícito al PSOE en el Gobierno, a Sumar. Como ya adelantó ayer este diario, hay un choque total entre los grupos que componen la coalición de izquierdas. Compromís y la Chunta han salido este martes muy contundentes para advertir al Gobierno liderado por el PSOE. Si no se aborda una reforma completa de la financiación autonómica -caducada desde 2012- ambos partidos dejarán de apoyar parlamentariamente al PSOE, mientras Sumar apostó ayer por una postura poco conciliadora, apoyando claramente la reclamación de un trato favorecedor para Cataluña. Es decir, si a la vez que Hacienda negocia con Cataluña, no hay un acuerdo favorable para abordar la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana y Aragón, el Gobierno de coalición contará con tres escaños menos en el Congreso de los Diputados para aprobar la agenda legislativa. Esto deja en serios problemas aritméticos al Ejecutivo de cara a futuro.

Compromís, que ya había advertido este lunes de que dejaría de apoyar al Gobierno si se dejaba fuera a la Comunidad Valenciana, hoy ha redoblado su órdago por boca de su portavoz en el Congreso, Agueda Micó. "No habrá una mayoría parlamentaria si no hay una negociación en la que se tengan en cuenta todas las singularidades", ha advertido. Fuentes de la formación explican que su posición es contundente, que es una línea roja, y ya avisan de que ello supondrá una "crisis" para el Ejecutivo, dado que Compromís retirará sus votos si solo se aborda la financiación para Cataluña. En Compromís insisten en que en el acuerdo de gobierno de coalición con el PSOE, Sumar ya incluyó la necesidad de compensar a la Comunidad Valenciana. "El PSOE está jugando con nosotros. Con el conjunto de los partidos que hemos apoyado la investidura", ha incidido la portavoz, que ha clamado contra una solución para Cataluña. "No vamos a dar apoyo a ningún sistema de financiación si no se aborda la situación de las comunidades infrafinanciadas".

No solo Compromís levanta la voz dentro del grupo parlamentario de Sumar. Es que la Chunta Aragonesista también censura cualquier pacto individual para Cataluña, que no pase por una negociación conjunta con todos los actores. “Voy a ser contundente. Si Cataluña tiene una financiación singular y Aragón no, la Chunta no podrá dar apoyo parlamentario” al Gobierno, ha explicado su portavoz Jorge Pueyo, basándose, como Cataluña, en el estatuto de Aragón. “Cualquier reforma de financiación tendrá que tener en cuenta todas las demandas de Aragón”. La Chunta incide en que “esto es una línea roja que marca el límite a cualquier apoyo”. Ha incidido también en que “no hay una mayoría suficiente si no se tienen en cuenta dichas realidades”, dejando también el apoyo al Gobierno en el aire.

Mientras, los comunes, si bien son conscientes de las reclamaciones de sus compañeros de grupo parlamentario, avisan de que ellos buscarán de manera primordial la solución para Cataluña. Dentro del Grupo Parlamentario, la financiación autonómica es un asunto completamente espinoso y es por eso que ayer por la tarde se reunió la dirección del grupo parlamentario para abordar las posiciones tan dispares que se encuentran dentro del grupo. La Chunta, explica Pueyo, mostró su insatisfacción con “algunas de las declaraciones que se han hecho”, aunque sin señalar a nadie. Precisamente, este lunes, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, se pronunció a favor de la singularidad para Cataluña. En la reunión parlamentaria se acordó la creación de una mesa de trabajo interna en el que se tratará “de dar una solución” en la que todos estén de acuerdo.

Sumar calma los ánimos

Ante las tensiones que se han abierto en el grupo parlamentario Sumar, a causa de la financiación singular para Cataluña, el portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, ha tratado de calmar los ánimos. En rueda de prensa ha rebajado totalmente la propuesta del Gobierno para atraer a ERC en una futura investidura del candidato del PSC, Salvador Illa. "Estamos discutiendo sobre una burbuja comunicativa”, ha respondido el portavoz, quien sí ha visto bien una “discusión exclusiva” sobre Cataluña ante las negociaciones de investidura, pero ha pedido una “conversación con todas las comunidades. Ha negado, a pesar del aviso de sus socios en la coalición, que la mayoría parlamentaria del Gobierno esté en riesgo. Y ha visto “lógico” que los territorios se pongan en pie.