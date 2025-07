España redobla su apuesta por la "Cúpula de Hierro Europea"

El pasado viernes 27 de junio, durante la Comisión de Defensa del Senado, la ministra de defensa Margarita Robles hizo mención a los nuevos sistemas de defensa antiaérea que las Fuerzas Armadas quieren poner en marcha. Una inversión que explico Robles superará los 5.000 millones de euros presupuestados y que permitirá a España cumplir con parte de los objetivos y compromisos exigidos por la OTAN, sin la necesidad de llegar a ese controvertido 5% del PIB.

Un ambicioso plan que quiere dotar a España de sistemas propios de defensa antimisiles contra proyectiles balísticos y otras amenazas aéreas. Proyecto que tal y como informa Infodefensa.com tiene el objetivo de ir ampliarse progresivamente en el futuro, reforzando la capacidad de los sistemas ya mencionados e integrando nuevas capacidades destinadas a la detección temprana, la interceptación y al uso de inteligencia artificial en los centros de mando. Nuevas capacidades tecnológicas en el ámbito de la Defensa que permitirán a nuestras Fuerzas Armadas responder en tiempo real a las amenazas que puedan presentarse tanto en nuestro territorio como en el de aliados estratégicos.

Las capacidades españolas

El Ministerio de Defensa busca conseguir con esta nueva inversión presupuestaria reforzar competencias en materia de defensa antiaérea. España actualmente cuenta entre sus filas con sistemas de baterías antiaérea "Patriot" y "NASAMS". Redes armamentísticas de gran precisión destinadas a la destrucción de cualquier aeronave no tripulada, cazas y drones, así como a la interceptación de misiles balísticos o tácticos.

Lanzamiento de un misil Amraam desde un batería Nasams española SMS

Medios tecnológicos avanzados que se complementan con misiles MIM-23 Hawk, capaces de detectar y derribar objetivos de forma autónoma, misiles Mistral empleados para neutralizar misiles anti-buque con gran eficacia y misiles Aster 30 equipados en las fragatas, además de otras armas de medio y largo alcance pertenecientes al Ejército del Aire, como el misil MBDA Meteor o el AIM-7 Sparrow, entre otros.

Escudo de antimisiles europeo

Esta iniciativa en pro de la defensa aérea europea surgió en Berlín años atrás, tomando como ejemplo otros sistemas de defensa aérea propios presentes en Estados Unidos como la "Cúpula Dorada" o en Israel, la poderosa "Cúpula de Hierro". Una invitación a la integración operativa a la que nuestro país no se adhirió en un primer lugar, escudándose en una no invitación formal que desde el país germánico desmintieron que no se hubiese producido.

Expertos en Defensa apuntaron entonces que la no incorporación inicial de España y otros países como Italia o Francia se debía a una estrategia por focalizar los recursos de Defensa en los riesgos provenientes del Sur, mientras la iniciativa europea conocida como "Sky Shield" estaba dirigida a aquellos países más cercanos a Rusia.