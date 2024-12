El Congreso activa ya la autorización para que el Supremo investigue a Ábalos

El presidente de la Comisión del Estatuto de los Diputados, Manuel Cobo, ha convocado para el próximo viernes la primera sesión para organizar los trabajos para autorizar al Tribunal Supremo a investigar a José Luis Ábalos. Según ha podido saber LA RAZÓN, la Mesa del Congreso ha calificado este mismo viernes el suplicatorio, que recibió ayer del Tribunal Supremo.

De esta manera, después de que la Mesa del Congreso haya aceptado a trámite el suplicatorio, los trabajos en Comisión darán inicio el viernes que viene y el plazo máximo son 30 días. No obstante, todo hace pensar que, hasta febrero, no va a culminar todo el proceso parlamentario ya que se tiene que votar en un Pleno ordinario. El periodo de sesiones que habilita los plenos ordinarios no empieza hasta febrero.

Además, en la sesión del viernes se pondrán en marcha los trabajos y, previsiblemente, se ponga fecha a la comparecencia de José Luis Ábalos. En todo caso, los trabajos son a puerta cerrada. La comparecencia de Ábalos puede ser de forma verbal o escrita.

La tramitación del suplicatorio está recogido en los artículos 13 y 14 del Reglamento del Congreso. En concreto, tras la recepción del suplicatorio, Francina Armengol tiene que remitirlo a la Comisión del Estatuto de los Diputados en el plazo de cinco días tras un acuerdo de la Mesa del Congreso. Ese acuerdo de la Mesa se ha dado este viernes.

A partir de ahí, la Comisión deberá concluir su trabajo en el plazo máximo de treinta días, tras la audiencia de Ábalos. "Concluido el trabajo de la Comisión, la cuestión, debidamente documentada, será sometida al primer Pleno ordinario de la Cámara", recoge el Reglamento del Congreso. Una vez aprobado por el Pleno, en el plazo de ocho días, Armengol deberá de dar traslado al Supremo, "advirtiéndole de la obligación de comunicar a la Cámara los Autos y Sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado".