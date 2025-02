El Congreso insta al Gobierno a reconocer a las Fuerzas Armadas como "profesión de riesgo"

La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles una proposición no de ley para que la labor de las Fuerzas Armadas sea reconocida oficialmente como una "profesión de riesgo". La iniciativa, fue presentada por Vox y ha salido adelante con los votos a favor del Partido Popular (PP) y los de Abascal, mientras que los grupos del Gobierno han votado en contra.

Al tratarse de una proposición no de ley, esta iniciativa no tiene carácter vinculante, sino que supone un llamamiento al Gobierno para que estudie y lleve a cabo esta medida.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Comisión de Defensa, Alberto Asarta, ha defendido la propuesta basándose en su experiencia personal como militar. En su intervención, ha señalado que los miembros de las Fuerzas Armadas desempeñan una labor de alto riesgo que debería haber sido reconocida desde hace tiempo. También ha solicitado que este reconocimiento se extienda a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, tal como ya ocurre con los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza. "Desde el año 2011, 197 militares han fallecido en acto de servicio y 2.312 han resultado heridos. A ello hay que sumar las difíciles condiciones en que desempeñan su actividad, dentro de un marco de constante disciplina y obediencia", argumentó Asarta.

Finalmente, el portavoz de Vox en la Comisión de Defensa ha instado al resto de grupos parlamentarios a respaldar la iniciativa, asegurando que se trata de "un asunto de justicia y sentido común".

El Grupo Popular ha asegurado que "no tiene ningún sentido que no se considere profesión de riesgo la militar" más aún cuando conlleva dar la vida por esa profesión. Recordó que el PP llevó al Senado el reconocimiento como profesión de riesgo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el pasado 5 de junio de 2024, una proposición de ley que "sigue en el congelador de Armengol", ha criticado. "Es un reconocimiento que puede ir encaminado a que la tropa y Marinería pueda cobrar la pensión a partir de los 60 años, teniendo en cuenta que finaliza a los 45 y, el resto de tiempo, cobran una pequeña asignación" al margen de otros trabajos. El PP llamó a un reconocimiento de las Fuerzas Armadas y mantener el "atractivo del reclutamiento" más aún en el contexto político en el que nos encontramos porque, apuntó el diputado Javier Celaya, nos va la libertad y la seguridad en ello.

El Grupo Socialista, la diputada Carmen Sánchez Díaz lo ha tildado de "emoción y campaña" la iniciativa de Vox y ha asegurado que la Fuerzas Armadas "siempre han mejorado sus derechos y condiciones laborales y salariales con los socialistas", ha subrayado. "Nadie va a decir que los militares no tienen una profesión de riesgo, pero no lo explicáis" porque, subrayó "se merece que se le diga la verdad" y consideró que es un tema "muy complicado". "No es como le llamemos sino que el problema es el régimen de cotización", subrayó.