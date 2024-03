El PP ve una «cortina de humo» el recurso del PSOE al TC

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, lamentó que el Congreso no esté funcionando a pleno rendimiento porque al Gobierno no le interesa y aseguró que la Cámara Baja no puede depender de si hay o no elecciones autonómicas. Por ello, han solicitado al Grupo Popular que los plenos que no se celebren se recuperen más adelante algo a lo que se ha negado Sumar y el PSOE. "Sabemos que el Congreso es un dolor de muelas y por eso huyen de él cada vez que pueden". "El Gobierno debe someterse a esta Cámara y que pueda funcionar a pleno rendimiento. Choca la desidia con la prisa que les entró a la hora de tramitar la ley de amnistía".

La iniciativa obligará al PSOE votar cinco puntos concretos que el PP aceptará que sean votados por separado para saber cómo se posicionan. Una de ellas es votar la retirada de la ley de amnistía, instar a la Generalitat el cumplimiento aprobado por el Parlamento Europeo para dejar de tratar al castellano como una lengua extranjera, instar a respetar todas las acciones judiciales sin insultos a los jueces ni a otros sectores, instar al Gobierno a que explique sus negociaciones con los independentista dentro y fuera de España entre el Ejecutivo y esos partidos y el último punto es para que rechace de plano el modelo de autonomía que le exigen los independentistas.

El portavoz también se ha referido del recurso anunciado sobre la ILP de la independencia convencido de que ese recurso lo retirará desde Ginebra o Waterloo. "El criterio del TC no va a comprometer ninguna votación". "Este recurso es una coartada o una cortina de humo ya que, mientras anuncian dicho recurso anuncian la vuelta del procés. Antes el procés partía de Cataluña y se frenaba en Madrid. Ahora parte de Waterloo, pasa por Madrid y se encuentra con el beneplácito de Cataluña". "El independentismo existe y Sánchez claudica en defensa de sus propios intereses políticos", dijo.

El portavoz del PP en el Congreso considera «absolutamente hipócritas» lo que define como «teatralizados lamentos» del presidente Pedro Sánchez por el clima de crispación en el Parlamento, y aseguró que achacar a los populares una oposición «tóxica» es un «insulto a la inteligencia».

En rueda de prensa en el Congreso, Tellado señaló que los «teatralizados lamentos» de Pedro Sánchez hablando de «polarización asimétrica» y de «oposición destructiva y tóxica» son «realmente preocupantes y auténticamente hipócritas, porque evidencian que vive en una realidad paralela, la de las cuatro paredes del Palacio de la Moncloa».

A su juicio, el presidente «es tan alérgico a la verdad que confunde sinceridad» con crispación y sus acusaciones «son un insulto a la inteligencia del conjunto de los españoles». Para Tellado, escuchar a Sánchez decir que va a hacer de la verdad su forma de hacer política resulta una «pirueta retórica» para «echarse a reir o ponerse a llorar».

El Ministro de Presidencia el Gobierno, Félix Bolaños, confirmó ayer que el Consejo de Ministros había aprobado presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la admisión a trámite por parte del Parlamento catalán de una iniciativa que pedía declarar la independencia, alegando que es «divisiva» y es capaz de crear «tensión» y una «fractura social y política». El Gobierno aprobó impugnar el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña mediante el cual se admitía a trámite la proposición de ley, que partía de una iniciativa legislativa popular. Ante esto, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, cree que el recurso presentado por el PSOE en el TC es una «coartada» y una «cortina de humo» que no va a comprometer las relaciones con los independentistas porque mientras tanto negociarán el referéndum. Este recurso es una simple coartada, lo retirarán según le diga (Marta) Rovira –dirigente de ERC– desde Ginebra o (Carles) Puigdemont –líder de Junts– desde Waterloo», advirtió Tellado al tiempo que consideró que esta iniciativa de Sánchez «no va a comprometer ninguna votación» en el Congreso.