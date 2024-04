El PP critica que la aspiración del PSOE sea ser "muleta del nacionalismo conservador"

Un día después de las elecciones vascas, el PP valoró los resultados en su comité de dirección y recordó que el objetivo del partido era subir en escaños, votos y porcentaje algo que han conseguido. El portavoz de los populares, Borja Sémper, destacó que "hemos crecido en Álava donde casi ganamos al PSE" y también han mejorado en Vizcaya y Guipúzcoa". Además, hizo hincapié en que, desde que llegó Alberto Núñez Feijóo a dirigir el partido a nivel nacional, "no hemos dejado de crecer".

Sémper lamentó que "hoy el independentismo es más fuerte que nunca" y desde la dirección del partido constata que Pedro Sánchez es una "máquina de hacer independentistas" algo que ya ocurrió en Galicia, ha pasado en País Vasco y está reforzando también al fugado Carles Puigdemont en Cataluña. Los populares se han fijado como objetivo avanzar en Cataluña y ser la fuerza más votada en las elecciones europeas para lo que aún no han dado a conocer quién será el candidato pero, garantizan que buscarán que "sea ganador".

El portavoz del PP afirmó que el hecho de que los de Arnaldo Otegi crezcan hasta 9 escaños "se debe al cambio generacional y también al apoyo de Sánchez. "Lamentamos que lo que es bueno para Sánchez es malo para España". Sémper se sorprendió de cómo el candidato socialista, Eneko Andueza, celebró la noche electoral de manera "efusiva" los resultados y se preguntó qué celebraba el PSE ayer. Para el PP la subida del PSOE "no es para echar cohetes. Entiendo que el PSOE aspiraba a seguir siendo muleta del PNV, con políticas que han llevado al País Vasco al crecimiento exponencial de Bildu. Me sorprende la alegría del PSE. No creo que sea una alegría para los socialistas en su conjunto. Yo vengo de una Euskadi donde los socialistas aspiraban a ganar, donde fueron lendakari gracias a los votos del PP", recordó. "Con Sánchez el éxito del PSOE es ser la muleta de los nacionalistas conservadores en el País Vasco". Después de los resultados de ayer "no queda un País Vasco mejor, como tampoco está dejando una España mejor".

El dirigente popular estimó que es posible que también los socialistas avancen en Cataluña pero consideró que es por el "entreguismo" al separatismo. El PP aseguró que seguirá trabajando para que no se produzcan discursos que erosionen a nuestro país y seguir defendiendo que la gobernabilidad de España no puede sostenerse en partidos que no tienen ningún interés para que España les vaya bien. "Seguiremos construyendo una alternativa de buen gobierno para un tiempo de mal gobierno", apuntó.

En cuanto a la campaña electoral, el dirigente del PP defendió que en el País Vasco su partido habló de vivienda, "un problema extraordinario", habló de la Sanidad vasca que "hace aguas y necesita una mejora", habló de "servicios públicos" que siguen degradándose "no es tecnocracia, es política de primer nivel", apuntó Sémper rebatiendo una pregunta de los periodistas. "Casi 40.000 vascos más que la última vez han respaldado al PP". Sémper reconoció que el PP lleva perdiendo peso en el País Vasco 20 años y "hemos parado esa tendencia, y hemos crecido" aunque reconoció que no es suficiente y que "aspiramos y tenemos más ambición de ser alternativa a la idea de nacionalismo", subrayando que "aspiramos a una Euskadi abierta, que abre a todos los ciudadanos igual y que sea menos clientelista" algo que dijo Javier de Andrés.

El portavoz del PP aseguró que "ofrecemos lo mismo en Cataluña salvo que crea alguien que los catalanes no tienen un problema con la sanidad, con los servicios públicos, con el agua. Haremos una campaña defendiendo lo que les interesa a los catalanes y también limpiando de toxicidad a los catalanes. Creemos que un proyecto nacionalista es un proyecto negativo". Política de profundidad es lo que queremos hacer y seguiremos haciendo y "siempre hay cosas que mejorar", dijo.

Sémper reconoció que hacer política en el País Vasco es difícil, diferente a los años más duros, pero sigue siendo difícil y "parar esa tendencia y crecer, entenderá que alguna lectura positiva es legítimo que hagamos. Aspiramos a ganar y cualquier cosa que no sea ganar a nosotros no nos gusta". Reconoció que es difícil para el PP ganar en el País Vasco pero aspiran a ello y creen que el proyecto que defienden es "igual de necesario en el País Vasco y en Cataluña y sabemos que no se consigue de la noche a la mañana y hay mucho trabajo por hacer".

El hecho de que los populares no pudieran sumarse el voto de Vox, indicó que era previsible por el hecho de que lograr un escaño en Álava es mucho más fácil que en los demás territorios recordando que ya hubo diputados también de UPyD por Álava en su día. Sobre el avance de Bildu apuntó a dos factores: el cambio generacional, el envejecimiento de la política, el blanqueamiento nacional que ha hecho Pedro Sánchez y el haberlos "normalizado" en el País Vasco algo que Sémper confesó que le produce "mucha tristeza" el resultado de Bildu y que la "exigencia que nos ponemos todos no sea la que se le exija a Bildu".