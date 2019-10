Cs pierde 6,9 puntos desde el 28-A

El mejor resultado de Ciudadanos se registró en las elecciones generales del 28-A, ya que quedó a tan solo

tres décimas del Partido Popular. Esta situación de empate técnico con los populares ya se constataba en las encuestas desde un año antes, coincidiendo con la moción de censura de mayo de 2018 y hasta las elecciones de abril de 2019, ambos partidos se mostraban muy igualados y en las elecciones del 28-A los naranja recibieron el 15,9% del voto de los españoles y los populares, el 16,2%. El partido de Casado se encontraba en su nivel de voto más bajo de registrado por la organización en su historia. Rivera estuvo a punto de superar al PP y erigirse como nuevo líder del centro derecha, pero el PP, cual Ave Fénix, inició desde la misma noche electoral del 28-A la reconquista del liderato del centro derecha. En los meses siguientes a las elecciones generales los de Casado consiguieron mejorar de forma continuada y sostenida. Durante todo el verano fueron absorbiendo voto de Ciudadanos y de Vox. El PP se situó al llegar el mes de septiembre en el 22,0%, 5,8 puntos más que en las elecciones del 28-A, mientras que en este mismo tiempo Ciudadanos perdía 2,2 puntos y Vox otros 2,8 puntos.

Pero los acontecimientos vividos por el país en la segunda mitad de septiembre, volvieron a corregir las corrientes de votantes del centro derecha. Acentuándose más la caída de Ciudadanos, mientras que Vox cambiaba de signo pasando a positivo y continuaba el crecimiento del Partido Popular.

Las causas las hallamos en el rechazo de Ciudadanos a una coalición electoral con el PP para restar escaños en el Congreso al PSOE y asegurar la mayoría absoluta del centro derecha en el Senado, así como el cambio radical de postura de Rivera ante el bloqueo de la investidura, que a escasas horas de finalización del plazo para la disolución de las Cortes, se ofrecía a Sánchez.

Cataluña, la crisis económica que se aproxima y el bloqueo político son los tres principales argumentos del electorado de centro derecha para ejercer su voto el 10-N. Una importante facción del electorado naranja ha perdido la confianza con Rivera y en el sondeo de NC Report para LA RAZÓN del mes de octubre, el primero tras la convocatoria de elecciones, Ciudadanos bajaba en un solo mes 3,9 puntos, mientras las otras dos formaciones de centro derecha recogían estos votos; Vox crecía 3,1 puntos y el PP avanzaba 0,8 puntos.

El electorado de centro derecha se comporta como vasos comunicantes, los votos que pierde uno de sus tres integrantes los recogen los otros dos.

Pero esta situación se ha mantenido y acrecentado en los últimos días de octubre: Ciudadanos ha caído 0,8 puntos con respecto al sondeo de primeros de mes, quedando en el 9,0% del voto válido, lo que representa una caída de 6,9 puntos con respecto a su resultado de hace seis meses. Al tiempo, Vox ha crecido en 0,7 puntos, llegando al 11,3%. 1 punto más que el 28-A, mientras el PP ha aumentado 0,2 puntos y ya se encuentra en el 23,0% del voto válido; 6,8 puntos más que en las anteriores elecciones generales.

Ningún otro partido nacional presenta una debilidad tan extrema, tan solo el 46,7% de los que le votaron en abril piensa hacerlo de nuevo. La deserción es enorme, del 53,3%, de éstos, el 34,2% manifiesta que votará a las otras dos opciones del dentro derecha; 26,7% al PP y el 7,5% a Vox. Mientras otro 8,3% afirma que votará al PSOE y el 9,6% se abstendrá. El restante 1,2% elige otros partidos.

Aunque su caída no ha terminado, aún no conocemos el suelo electoral de Cs, si se ralentiza y su descenso de esta semana ha sido el más leve desde septiembre. Aun así ha perdido 0,8 puntos. Por lo que los naranjas tienen esperanzas de que en las dos próximas semanas termine el ajuste y éste no sea más severo, o que también pudieran remontar, pero para ello necesitarían taponar su principal brecha, el trasvase al PP, partido percibido por el electorado dubitativo de Ciudadanos como el que debe encabezar el centro derecha después del 10-N.cs pierde

6,9 puntos desde el 28-a