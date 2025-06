La cumbre de la OTAN pondrá en estado límite a un Sánchez abrasado

El presidente del Gobierno ha vuelto a desdecirse en un tema crucial y por motivos que poco tienen que ver con el asunto en cuestión y mucho con su supervivencia política. En esta ocasión, Pedro Sánchez ha echado marcha atrás en el compromiso del Gobierno de ir aumentando de forma gradual el gasto en Defensa hasta alcanzar el 5% del PIB en 2035.

Si a principios de junio la OTAN contaba con escenificar esa subida en la cumbre que tendrá lugar en La Haya la próxima semana, ayer recibía una carta de puño y letra del jefe del Ejecutivo diciendo lo contrario. «No es razonable y sería contraproducente», sostiene en la misiva dirigida al secretario general aliado, Mark Rutte. Y propone que se haga una «excepción» con España o que se proponga una fórmula «más flexible» para que cada uno de los 32 países miembros haga lo que más le convenga.

Merma inmensa

Este nuevo giro de guion dedicado a sus socios parlamentarios, en el peor momento de la Legislatura, adelgaza a todas luces la capacidad negociadora de España en la reunión que tendrá lugar el próximo martes y miércoles. Según una de las personas que ha pasado años defendiendo los intereses de nuestro país en los comités militares en Bruselas, «la merma del Gobierno por los últimos casos de corrupción ha provocado una maniobra que es meramente de consumo interno y que nos debilita claramente».

En opinión del general retirado Juan Montenegro, que fue el enlace militar ante la OTAN y la UE entre 2018 y 2021, «la carta de Sánchez no tiene ningún sentido y solo habla de la posición de sometimiento a sus socios; como no puede enfrentarse a ellos de ninguna manera, tiene que decir ahora que eso de incrementar el gasto, ni hablar. Ni ahora, ni en 2035».

Este veterano militar considera, no obstante, que ese 5% que exige EE UU al resto de aliados es «un disparate» y cree que el Gobierno habría hecho bien en seguir con la estrategia de «ir aumentando la inversión directa en Defensa hasta el 3,5% en la próxima década y empezar ya con ese 1,5% para lo que ellos llaman «cuestiones de infraestructuras y ciberseguridad» porque suena mejor ante sus socios de Sumar. Si los sucesos de los últimos diez días no hubieran ocurrido, esta carta de la que hablamos no habría sido escrita». «Imagino que va a tratar de estar lo más callado posible en las reuniones porque no está para otra cosa», continúa Montenegro.

"Don Teflón"

La realidad es que Sánchez llega a La Haya con un daño en su crédito político de dimensiones mayúsculas. Fuentes aliadas extendían ayer la teoría de que España es el «principal escollo» para que se alcance un acuerdo en la cumbre, según Ep. No es cierto que seamos el único país que se opone a semejante subida de gasto respecto al PIB. Italia, Reino Unido, Canadá, Luxemburgo o Bélgica han dado claras señales en contra por su incapacidad para cumplir el incremento, aunque no hay duda de que España ha liderado una batalla que en las últimas horas ha elevado al choque directo.

En estos momentos la posición enconada del Gobierno de Sánchez le ha situado en la picota del resto de aliados y, sobre todo, de Rutte y la Administración Trump. Y los últimos editoriales de la Prensa internacional no ayudan precisamente a aumentar la credibilidad del líder socialista. Esta misma semana, el diario británico «The Times» llamaba a Sánchez «Don Teflón», en referencia a que todo le resbala y evita la asunción de responsabilidades. Es el mismo apodo que recibió el mafioso John Gotti en el Nueva York de los años 90 por su enorme capacidad para escurrirse siempre de sus escándalos con la Justicia.