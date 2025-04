Los dardos que Revilla ha lanzado contra el Rey Juan Carlos I durante estos años

El Rey Juan Carlos I hizo pública ayer la presentación de una demanda en los Juzgados de Primera Instancia de Santander contra el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, por unas presuntas declaraciones "injuriosas, difamantes y oprobiosas que lesionan su derecho al honor" que el cántabro habría realizado en medios de comunicación entre mayo de 2022 y enero de 2025.

No obstante, la abogada Guadalupe Sánchez, a quien le ha encomendado "su representación y defensa en el ejercicio de las acciones civiles de protección del derecho al honor" contra Revilla, anunció que como paso previo a la demanda, el moncarca ha solicitado un acto de conciliación ante los juzgados de Santander; si bien Juan Carlos I le reclama al expresidente cántabro una rectificación pública en los mismos medios y una indemnización de 50.000 euros "por los daños morales causados" que serían "donados íntegramente" a Cáritas España.

Sin embargo, las declaraciones que el Rey Juan Carlos ha llevado a los tribunales no han sido las únicas que Revilla le ha dedicado, ya que sus críticas y comentarios sobre él vienen de mucho tiempo atrás.

Los dardos de Revilla contra Juan Carlos I

Las declaraciones contra el Rey Juan Carlos procedentes de Miguel Ángel Revilla no han sido ninguna novedad de los últimos años, sino que el asunto viene de tiempo atrás, casi desde que el monarca decidió abdicar en favor de su hijo, Felipe VI.

El 3 de agosto de 2020, el cántabro comentó en su cuenta de Twitter, a colación de la noticia de la partida del monarca de España a Abu Dabi "Espero que la Justicia haga su trabajo. 'La justicia es igual para todos' (Juan Carlos I, discurso del 24 de diciembre 2011)".

Además, el 12 de noviembre de ese mismo año el por entonces presidente de Cantabria compartió una noticia en la que se informaba de que Juan Carlos I recibió en Kazajistán un abrigo de leopardo de las nieves, una prenda de la que se prohibió su comercio en 1975 por estar la especie en peligro de extinción, a lo que espetó: "Además de presunto corrupto, hortera".

El 26 de febrero de 2021, Revilla compartió en su perfil de dicha red social un vídeo en el que aseguró que el Rey Juan Carlos era un "evasor fiscal", tras conocerse sus regularizaciones con Hacienda. "Acabamos de conocer una nueva regularización fiscal de 4M€ del emérito. Hace poco regularizó otros 4. Como mínimo ya sabemos que hemos tenido un Jefe del Estado que era un evasor fiscal. En estos días, con motivo de la recordanza del 23F hay una corriente para lavar su imagen... Pues no. Aquello estuvo muy bien, pero no tapa su conducta impresentable en materia financiera. En estos momentos durísimos para tantos españoles, exigimos una investigación a fondo para saber cuánto dinero, presuntamente, obtuvo de manera ilícita. De momento sabemos que no pagaba a Hacienda y que tenía parte de la 'pasta' fuera de su querida España", comentó el por entonces presidente de Cantabria. A ello, se podría sumar que el 2 de marzo de 2022 aseguró que Juan Carlos era el "evasor fiscal del reino".

A todas ellas se suman, además, las siguientes declaraciones, que se corresponden con algunas de las expresadas por el expresidente de Cantabria en referencia a Juan Carlos I durante los últimos años:

Es "imperdonable" lo que ha hecho y su papel en el 23F "no le disculpa de su etapa de evasor fiscal, tener recursos fuera de España y haber hecho donaciones millonarias con dinero de muy dudosa procedencia" . (En Santander, en 2022 sobre la vuelta del Rey Juan Carlos, a a España tras pasar 655 días en Abu Dabi).

. (En Santander, en 2022 sobre la vuelta del Rey Juan Carlos, a a España tras pasar 655 días en Abu Dabi). "Descubro que es un evasor fiscal, que tiene una pasta gansa fuera" (en el programa 'El Hormiguero' en 2023).

"60 millones que le dio a Corinna (Larsen) y los tenía fuera, pero yo creo que era la punta del iceberg " (en el programa 'Más vale tarde', en 2024).

" (en el programa 'Más vale tarde', en 2024). "Pasó de ser un tío ejemplar a ser un apátrida fiscal y un presunto corrupto" (En el programa 'Espejo Público', 2024).

(En el programa 'Espejo Público', 2024). El Rey Juan Carlos I debe "pedir perdón" y "repatriar la cantidad de dinero que tiene fuera" para "reconciliarse con los españoles" en su próxima visita a Sanxenxo. (Declaraciones a los periodistas en Santander en 2022).

para "reconciliarse con los españoles" en su próxima visita a Sanxenxo. (Declaraciones a los periodistas en Santander en 2022). "Ha sido un fraude y una decepción horrible" tras conocer "sus tropelías y sus dineros fuera". "Cómo no va a defraudar". (Declaraciones a los periodistas en Santander en 2022).

tras conocer "sus tropelías y sus dineros fuera". "Cómo no va a defraudar". (Declaraciones a los periodistas en Santander en 2022). " Le preguntan si va a dar explicaciones y se descojona y dice, ¿de qué?, de que es un evasor fiscal probado , que tiene mucha pasta fuera y en España ni un euro. Nos ha engañado a los españoles porque nos estaba dando unas recomendaciones que el no ha practicado" (Espejo Público, diciembre 2024) .

, que tiene mucha pasta fuera y en España ni un euro. Nos ha engañado a los españoles porque nos estaba dando unas recomendaciones que el no ha practicado" (Espejo Público, diciembre 2024) . "Indignado" por el viaje del Rey Juan Carlos a España, que ha sido "casi pornográfico" por el "alarde de aviones y de costes" . "No le hace ningún favor a su hijo", Felipe VI. (Declaraciones a Onda Vasca, en 2022).

. "No le hace ningún favor a su hijo", Felipe VI. (Declaraciones a Onda Vasca, en 2022). Sospecha que el Rey Juan Carlos tiene "una fortuna incalculable en el extranjero a tenor de que hizo una donación a una amiga de sesenta y tantos millones de euros" . (Declaraciones a los periodistas en Santander, en 2022).

. (Declaraciones a los periodistas en Santander, en 2022). "Los amoríos del rey los hemos pagado todos los españoles". (En el programa 'Espejo Público' en 2024).

El origen de la demanda del Rey Juan Carlos contra Revilla

Las declaraciones que ahora han puesto en el punto de mira a Miguel Ángel Revilla comenzaron en mayo de 2022, cuando el cántabro criticó en el programa 'El Hormiguero' los presuntos escándalos ilícitos del monarca que sonaban por entonces.

"Yo estoy contra los corruptos. Yo no he robado en mi vida, ni en pensamiento, y no he sido defraudador porque pago hasta el último céntimo. Y yo quiero que quien me ha representado y me representa, dé ejemplo, pero al máximo nivel. Por eso estoy contra él. El Rey Emérito cometió un fallo", aseveró Revilla en referencia a una información sobre Corinna Larsen, Arabia Saudí y la procedencia de 65 millones de euros. Todo ello mientras continuó asegurando que Juan Carlos I era un "evasor fiscal". "Cuando le piden explicaciones, se descojona. Que usted es un evasor fiscal probado que tiene mucha pasta fuera, en España ni un euro, y que nos ha engañado a los españoles", culminó Revilla.

Además, otra de las declaraciones que figura en el documento de denuncia data de diciembre de 2022, cuando el cántabro ironizó en Molledo sobre los Reyes Magos y la posible confusión al entregarles las cartas. "Una recomendación: no os equivoquéis de reyes. Llevad las cartas a Melchor, Gaspar y Baltasar, que hay otro rey fugado por ahí que, si se las lleváis, seguro que se queda con los regalos", explicó Revilla.