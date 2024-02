Debate en las redes por el cartel de la candidata del BNG, Ana Pontón

La campaña de las elecciones gallegas ya ha arrancado y con ello la tradicional publicación de los carteles de campaña. Uno de ellos, en concreto el de la nacionalista Ana Pontón, no escapa de los comentarios de las redes ni tampoco del que puede ser su socio de gobierno si consigue desbancar al popular Alfonso Rueda del gobierno de la Xunta.

La polémica tiene que ver con la edición de la fotografía de la candidata nacionalista. A sus 46 años, la imagen elegida proyecta la de una mujer mucho más joven, sin apenas arrugas y con mucha luminosidad en su rostro, un detalle que ha sido objeto de críticas. Fue la analista política de izquierdas Cristina Marcota,según la Voz de Galicia, una de las primeras en hacerse eco de lo poco natural de la imagen elegida. . «En mi humilde opinión, hacer rejuvenecer tanto a una mujer para ocultar su edad en un cartel electoral no es lo que se espera de un partido progresista y de izquierdas. Está irreconocible»,escribió en X.

Sin embargo, lo más llamativo es que el candidato del PSdG, bromeó sobre el maquillaje de Ana Pontón en un mitin del pasado viernes, desatando la reacción en el partido nacionalista y de Sumar.

Unha aperta a @anaponton. Hai homes aos que aínda lles molesta que as mulleres fagamos política. En @sumargalicia non nos equivocamos de adversario. https://t.co/2tcF9yTDRs — Marta Lois (@MLoisgonzalez) February 3, 2024

Grazas, Marta. Ninguén nos vai borrar o sorriso. É tempo de mulleres e non nos pararán. Unha aperta grande! — Ana Pontón (@anaponton) February 3, 2024

Los socialistas gallegos publicaron un mensaje en la red, que decía "Añadió que él tiene "algunas arrugas", pero que es "natural". Entre risas, señaló que a él "no hace falta que le maquillen", para después añadir que "a lo mejor si me maquillase quedaba mejor, pero dije que no". A este mensaje ha reaccionado la líder de Sumar, Marta Lois, que ha lanzado un dardo al socialista recordándole que a día de hoy “todavía hay hombres a los que le moesta que las mujeres estén en Política”