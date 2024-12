Así es el primer helicóptero NH90 Standard 3, "el más moderno del mundo", que recibe hoy el Ejército del Aire

Orgullosos, muy orgullosos. Así se han mostrado los responsables de la planta de Airbus Helicopters en Albacete ante la entrega, hoy mismo, del primer NH90 del mundo en su configuración Standard 3, que recibirá el Ejército del Aire. En la presentación realizada a los medios de este modelo en la factoría albaceteña se pudieron ver también el primer NH90 para la Armada española y de otro aparato del Ejército de Tierra.

Helicópteros NH90 del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire en la planta de Airbus en Albacete La Razón

No hay que perder de vista que se trata del primer modelo (plataforma como gustan decir en Airbus) que servirá al mismo tiempo en los tres ejércitos en sus distintas configuraciones y adaptados a las necesidades de cada uno de ellos. Así, por ejemplo, el de la Armada, que sirve habitualmente a bordo de los buques de la flota, tiene un sistema de plegado automático de las alas para poder ser retirado de cubierta y llevado al hangar en tiempo récord.

Este helicóptero, del consorcio NHIndustries en el que participa Airbus, llegaba hace algo más de un mes a la fábrica de Albacete desde la de Marignane con vistas a su próxima entrega a la DGAM (Dirección General de Armamento y Material) y al cliente final, en este caso el Ejército del Aire para realizar labores de Salvamento y Rescate.

La llegada del Standard 3 aporta una protección mejorada como la capacidad IFF Modo 5 y contramedidas infrarrojas direccionales. El nuevo helicóptero también ofrece comunicaciones más avanzadas -con capacidades de encriptación mejoradas-, mayores características de seguridad operativa y una serie de actualizaciones de sistemas.

Tras un primer pedido de 22 unidades, de los que 16 fueron a parar al Ejército de Tierra (uno de ellos es el que se ha estado utilizando para llevar a cabo todas las pruebas), y otros seis al Ejército del Aire, más en concreto a la base aérea de Cuatro Vientos (Madrid), ahora llegarán otros 23 NH-90 con el fin de continuar con la renovación de la flota de helicópteros de transporte táctico en servicio en las Fuerzas Armadas. Esta segunda tanda recibió luz verde del Consejo de Ministros el 16 de noviembre de 2018 con un coste de 1.381 millones de euros. La entrega de todos ellos se prolongará hasta 2028.

De las 23 nuevas unidades comprometidas, 16 se producirán en estándar 3 o FOC (Final Operating Capability). En cuanto a su reparto, seis equiparán los Escuadrones del Servicio Aéreo de Rescate (SAR) del Ejército del Aire, 10 se destinarán a la flota de las Famet del Ejército de Tierra y otros siete, bautizados con el acrónimo MSPT, una versión evolucionada del Standard 3, serán para la Armada en una versión navalizada que responde a sus necesidades operativas, capaces de transportar hasta 20 efectivos totalmente equipados o un vehículo ligero, así como de realizar operaciones IFR con un solo piloto, además de nocturnas y en condiciones meteorológicas adversas. Además, estos MSPT incorporan un tren de aterrizaje reforzado o un plegado automático de las palas y la cola para minimizar el tiempo en la cubierta de vuelo en buques y mejorar la seguridad de los técnicos de a bordo. Diseñado para misiones de transporte táctico y asalto anfibio, integra un sistema de identificación automática (AIS) para el seguimiento del buque/helicóptero. También incorporan un nuevo deflector y atenuador de los gases de escape de los motores o EGD (Exhaust Gases Device) que hace posible el plegado automático completo de las palas y elimina las interferencias mecánicas; transmisión; sistema de gestión de los motores; un peso máximo al despegue de 11 Tm y una quinta bomba electro-hidráulica. Como elementos extra de seguridad lleva una baliza flotante que emite una señal GPS con las coordenadas del lugar del accidente.

Detalle del helicóptero NH90 del Ejército del Aire La Razón

Mejoras y actualizaciones del NH90TTH Standard 3

La versión Standard 3 del NH90TTH incluye importantes mejoras que aumentan la capacidad operativa y la seguridad de la aeronave. Entre las actualizaciones se encuentran:

Sistema IFF (Identification Friend or Foe) en Modo 5: Este sistema avanzado permite una identificación más segura y precisa de las aeronaves amigas y enemigas.

Sistema de Autodefensa Avanzado: Mejora la capacidad del helicóptero para protegerse contra amenazas.

Mejoras en los Radios: Los nuevos radios ofrecen una mejor protección criptográfica, asegurando comunicaciones seguras en el campo de batalla.

Modificaciones en el Software FADEC: Las modificaciones en el sistema de control digital del motor (FADEC) optimizan el rendimiento del motor, aumentando la eficiencia y la fiabilidad de la aeronave.

Según la comandante Cristina Pampliega, del 803 Escuadrón del Ala 48 y presente durante la presentación de los aparatos, "mi escuadrón tiene varios roles, uno de ellos es búsqueda y salvamento, pero también otro de operaciones especiales, misiones más complicadas y que extrañan una planificación y un riesgo, digamos, extra, y todo lo que sea mejorar en temas de guerra electrónica, pues siempre es un plus y es operar más seguro", dijo.

El responsable de Airbus Helicopters en España, Fernando Lombao, en el centro, junto a los pilotos y responsables militares del NH90 La Razón

Aseguró además que este nuevo modelo obligará al personal del 403 Escuadrón hacer un curso de transformación, que comenzará en breve.

Planes futuros y expansión de la Flota

El objetivo de las fuerzas armadas españolas es mantener una flota de 45 helicópteros NH90TTH multirrol que serán utilizados por las tres ramas de las fuerzas armadas: Ejército de Tierra, Armada y Fuerza Aérea. Además, se especula que la adquisición podría continuar, con discusiones en curso sobre el interés de la aviación naval en adquirir un lote de helicópteros NH90NFH. Estos helicópteros podrían reemplazar algunos de los SH-60B Seahawks actualmente en operación. Sin embargo, Madrid ya ha ordenado ocho nuevos helicópteros MH-60R a través del programa de Ventas Militares Extranjeras (FMS) de EE.UU.

Importancia estratégica del NH90 en España

La incorporación de los NH90 Standard 3 representa un paso crucial para las fuerzas armadas españolas. Estos helicópteros no solo aumentan la capacidad operativa, sino que también mejoran la interoperabilidad con las fuerzas aliadas de la OTAN, permitiendo una respuesta más coordinada y eficaz en misiones conjuntas. La versatilidad del NH90 permite su uso en una amplia gama de misiones, desde transporte táctico y logístico hasta operaciones de búsqueda y rescate.

Contexto y desarrollo del NH90

El helicóptero NH90 es un producto del consorcio NHIndustries, formado por Airbus Helicopters, Leonardo Helicopters y Fokker Aerostructures. Desde su introducción, el NH90 ha sido adoptado por numerosos países, convirtiéndose en una herramienta esencial para las operaciones militares modernas. Su diseño modular y sus avanzadas tecnologías lo hacen apto para operar en los entornos más desafiantes, desde misiones en alta mar hasta operaciones en zonas de conflicto.

No hay que olvidar tampoco la importancia que la fabricación de este modelo tiene para la planta de Airbus en Albacete, no solo por los puestos de trabajo que genera, en torno a un millar, de los que unos 800 son empleos directos, sino por lo que supone de autonomía y de capacidad de la industria española. En esta factoría, situado junto a la base aérea de Los Llanos, se realiza una parte importante del NH-90 como es el fuselaje central o el fuselaje trasero, no solo para los aparatos en servicio en las Fuerzas Armadas españolas, sino para todos los que se venden en todo el mundo. Además, en la fábrica española de Airbus se ensamblan los helicópteros para ser enviados a otra de las factorías de la compañía en Francia donde se finalizan y se envían de nuevo a Albacete, donde se realiza la aceptación antes de ser entregados a las Fuerzas Armadas.

Características técnicas del NH90

El NH90 está diseñado para ofrecer un rendimiento superior y una alta fiabilidad. Entre sus características técnicas se incluyen:

Velocidad Máxima: El NH90 puede alcanzar una velocidad de hasta 300 km/h, lo que permite una rápida respuesta en situaciones críticas.

Alcance: Con un alcance máximo de 800 km, el NH90 puede operar en misiones de larga duración sin necesidad de reabastecimiento inmediato.

Capacidad de Carga: Puede transportar hasta 20 soldados completamente equipados o hasta 2.500 kg de carga interna.

Aviónica Avanzada: Equipado con sistemas de navegación y comunicación de última generación, el NH90 garantiza una operación segura y eficiente en cualquier condición meteorológica.

Implementación y uso en España

En España, el NH90 ha demostrado ser una herramienta invaluable para las fuerzas armadas. Su capacidad para adaptarse a diversas misiones lo hace ideal para el contexto operativo español. Desde su despliegue, el NH90 ha participado en numerosas operaciones, proporcionando apoyo logístico, realizando misiones de evacuación médica y llevando a cabo tareas de búsqueda y rescate. De hecho, una de las últimas de estas misiones ha sido durante los trabajos de ayuda a los afectados por la DANA en Valencia.

Helicóptero de cuarta generación

El Ejército del Aire ha pasado de operar un helicóptero de segunda generación, el Super Puma, a una de cuarta generación. De hecho, el director de la factoría de Airbus Helicopters de Albacete, Fernando Lombao, asegura categórico que estamos ante "el helicóptero más moderno del mundo". Cuenta con capacidades adicionales como tanques de combustible externos, gancho baricentro para el transporte de cargas, rampa y hatch trasero, dispensador de chaff y bengalas y plegado de cola y palas del rotor principal para la operación en buques de la Armada.

El NH90 alcanza una velocidad un 25% superior a la de su predecesor, 150 kilómetros hora frente a 120, tiene una autónoma de seis horas (el Super Puma llega a 4 horas) y prácticamente dobla el radio de acción (330 NM), incrementándose 150 millas. El peso máximo al despegue es de 10.000 kg y puede transportar un equipo de hasta 20 efectivos de operaciones especiales. En el caso del Super Puma solo tiene capacidad para ocho.

Versión navalizada

De los siete helicópteros navalizados, Airbus Helicopters entregará a España el primer aparato NH90 MSPT (Maritime Spanish Tactical Transport Helicopter) para la Armada próximamente, aunque aún no se ha fijado la fecha oficial. La llegada de los dos siguientes aparatos de este tipo está prevista para mayo y junio de 2025. A partir de ahí, se seguirán recibiendo el resto hasta completar un total de siete en noviembre de 2026. Por lo tanto, todo el lote estará en servicio en un plazo estimado de algo menos de dos años.

Entregas entre 2025 y 2026

La Armada recibirá entre 2025 y 2026 siete helicópteros NH90 MSPT que reemplazarán a los SH3D Sea King, ya retirados, y a los AB212, que llegarán a mediados de 2024 al final de su vida operativa. Mientras llegan los NH90, la Armada ha optado por los SH-60F como solución interina.