Así son los futuristas cascos que la Armada quiere para la Infantería de Marina y su cuerpo de élite, FGNE

La Infantería de Marina española, la más antigua del mundo, sigue modernizando su equipo para mantenerse en la élite y estar siempre a la altura de las exigencias de sus funciones. Ahora, le toca el turno a los cascos, para lo cual, la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada ha sacado a licitación el establecimiento de un acuerdo marco con un valor de casi 2,5 millones de euros para el suministro de más de 1.000 unidades: 777 cascos de corte alto IM, 80 de corte alto FGNE, 80 con protección auditiva, 120 de salto y 40 Cobat, además de 150 fundas y 1.000 almohadillas.

La pieza principal del pedido, los cascos de corte alto IM deberán llevar una serie de sistemas de acople de accesorios opcionales:

Portavisor para acoplar gafas de visión nocturna

También railes laterales que permitan acoplarle:

linternas estroboscópicas IR

cámaras de vídeo

máscaras de oxígeno

auriculares y micrófono

pantallas de protección balística

pantallas de protección EOD

cubremandíbulas.

Deberán reunir también una serie de características:

protección balística y antifragmento,

corte superior alto

peso muy ligero

un sistema de suspensión que, a la vez que amortigue los impactos, sea capaz de dar confort al estar compuesto por unas almohadillas transpirables que se podrán personalizar y reemplazar

no deberá contener componentes magnéticos que puedan ocasionar interferencias con equipos electrónicos o brújulas.

La Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE), con acuartelamiento en la estación de La Algameca (Cartagena), ha realizado un ejercicio de asalto y rescate de rehenes con la colaboración de un buque de la naviera Balèaria ARMADA Europa Press

En cuanto a los cascos de corte alto para el cuerpo de élite de la Armada, la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE), deberán pesar menos de 1.600 gramos para el sistema completo; poseer un sistema de suspensión que a la vez que amortigua los impactos dará confort al estar compuesto por unas almohadillas de confort transpirables que se podrán personalizar y reemplazar. También incorporará un esqueleto porta cámara/NVG, un riel lateral de extracción rápida, un arnés textil de suspensión con varios puntos de anclaje y sistema de ajuste mediante rueda y un sistema de retención para la barbilla y hebillas de ajuste).

Unidades de la Infantería de Marina, durante un entrenamiento La Razón freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@c40d2b7

El casco permitirá acoplar en su parte frontal cámaras de video, visores, iluminadores, accesorios de protección ocular antifragmentos con sistemas de fijado al casco con posibilidad de lentes intercambiables tales como ahumadas, claras, de alto contraste, antideslumbrantes con láser o fotocromáticas; con revestimimento exterior antirrayas y tratamiento interior antivaho) y gafas de visión nocturna. Sobre los rieles laterales de posición rápida, permitirán tanto la colocación como la retirada rápida y segura de linternas, lámparas de IR, auriculares modulares de protección auditiva/comunicaciones (con la posibilidad de que cumplan los requerimientos para clasificación IPX7) y sus cables de conexión a sistemas de comunicaciones en uso, máscaras de O2; micrófono etc. Los velcros situados sobre la carcasa servirán también para sujetar dispositivos IFF, estroboscopio IR, distintivo de identidad...

Las cubiertas laterales podrán ser de dos tipos: balísticas y no balísticas. La versión no balística será de fibra de carbono y otros materiales adecuados. La no balística proporcionará protección ambiental, mientras que la balística estará hecha del mismo tipo de materiales que el casco. Las cubiertas mandíbulas se podrán doblar por la mitad, por lo que será muy flexible y permitirá acoplase sobre la mejilla sin molestar a los usuarios cuando se colocan su arma sobre el hombro.