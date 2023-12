España se rearma: la inversión en Defensa crece más del triple que la media de la Unión Europea

El gasto en defensa europeo se sitúa cifras de récord en cuando a las inversiones. Así, el conjunto de los países de la Unión Europea (UE) dedicaron el año pasado una cifra global de 240.000 millones de euros, más que en ninguno anterior de las últimas décadas.

Según la Agencia Europea de Defensa (EDA, por sus siglas en inglés), este incremento es un 6% superior al del año anterior, según recoge en su informe anual de Datos de Defensa para 2022. En cualquier caso, se trata de una media, ya que, por ejemplo Suecia ha incrementado su gasto militar un 30,1%; Luxemburgo, el 27,9%; Lituania, un 27,6%; España, un 19,3%; Bélgica, 14,8%, y Grecia, un 13,3%, que son los países que han registrado los mayores aumentos en el gasto total entre los 27 miembros de la UE.

Pero estos datos tienen a seguir creciendo de cara a este 2023 a punto de terminar, ya que según adelantó el Consejo de la Unión Europea hace unos días, está previsto que al finalizar este año dicho incremento ascienda al 12%, referido en este caso a los 26 Estados miembros participantes en la iniciativa Cooperación Estructurada Permanente (Pesco).

Paralelamente, el informe de la Agencia Europea de Defensa, que por primera vez detalla el dato de cada Estado miembro, señala que se trata del octavo año de crecimiento consecutivo. En total, 20 de los 27 países de la UE han incrementado su gasto en defensa, y, de ellos, seis lo hicieron en una cuantía que supera el 10%.

Otro récord es el de inversiones en defensa, que llegó en 2022 hasta los 58.000 millones de euros, dirigidos “abrumadoramente hacia la adquisición de nuevos equipos, que aumentó un 7% respecto al año anterior”, explica la fuente oficial. Esa asignación del gasto total a inversiones en defensa “supone un sólido crecimiento del 5,9%”, recoge la información facilitada por la EDA. Con estas cifras, “el objetivo acordado del 20 % de gasto total en este ámbito se supera por cuarto año con un 24,2 % total en toda la UE”. En total 20 países han alcanzado este punto de referencia acordado colectivamente. Los miembros con mayor asignación de su gasto total de defensa a la inversión son Luxemburgo (53,5%), Hungría (48,1%), Grecia (42,6%), Finlandia (37,4%) y Lituania (34,8%).

Menos dinero para investigación y tecnología

Sin embargo, las partidas dedicadas a investigación y tecnología (I+T) de defensa han disminuido en 200 millones de euros durante el ejercicio contemplado. Sólo dos Estados miembros cumplen el objetivo acordado del 2% de gasto en defensa dedicado a actividades de I+T, que además representan en conjunto más del 80 % de todo el gasto en I+T de defensa. “Los esfuerzos de colaboración de la UE, como el marco ad hoc de la EDA y la financiación a través del Fondo Europeo de Defensa, pueden en conjunto acercar a la UE al logro del objetivo de referencia para el gasto de defensa asignado a actividades de I+T.

Lo que también ha crecido es el valor de los proyectos gestionados por la EDA, que sumaron en total 18 iniciativas iniciadas en 2022 por más de 76 millones de euros, y con un valor combinado en total de 250 millones de euros en 46 proyectos gestionados en nombre de los Estados miembros por la EDA.

Datos por países por primera vez

El alto representante y vicepresidente de la UE, además de jefe de la Agencia Europea de Defensa, Josep Borrell, ha insistido en que las fuerzas armadas europeas “deben estar preparadas para una era mucho más exigente”. En este contexto, “adaptarse a estas nuevas realidades significa, ante todo, invertir más en defensa”. Y reconoce que la cifra récord registrada de 240.000 millones de euros “respalda el compromiso de los Estados miembros de reforzar la defensa europea. Sin embargo, tenemos brechas de capacidad clave y seguimos a la zaga de otros actores globales en materia de gasto. Por eso no se trata sólo de gastar más en defensa, sino también de gastar mejor y juntos”, ha concluido

La EDA recopila datos de defensa anualmente desde 2006, de conformidad con la Decisión de la Junta Directiva Ministerial de la Agencia de noviembre de 2005. Los datos son proporcionados por los ministerios de Defensa de los 27 Estados miembros de la EDA, que por su parte actúa como custodio de los mismos y con ellos publica las cifras agregadas en diversas fuentes (folletos, sitio web). Dinamarca se unió el pasado marzo a la EDA, lo que ha permitido por primera vez la publicación de las cifras de defensa de todos los Estados miembros de la Unión Europea, lo que anteriormente no era posible por no contar con los datos daneses.