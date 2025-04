El Gobierno inyectará otros 2.084 millones extra a Defensa para llegar al 2% del PIB

El Gobierno sigue haciendo cálculos de cómo alcanzar lo antes posible el 2% del PIB en gasto militar. Porque la última fecha que dio es 2027 (en lugar de 2029 como quería, cinco años después del compromiso inicial), pero tanto la OTAN como la UE apremian al Ejecutivo de Pedro Sánchez a lograrlo cuanto antes, por lo que no le queda más remedio que ir aumentando poco a poco la partida destinada a las Fuerzas Armadas.

Y como no puede hacerlo a través del Fondo de Contingencia, cuya dotación para este año ya ha gastado por completo, ni incluir otros gastos (como la lucha contra el terrorismo o el control de las fronteras) tras el rechazo tajante de la Alianza Atlántica, que es la que elabora las estadísticas según la información de cada país y rechaza lo que considera que no entra dentro del paraguas del gasto militar, no le queda más remedio que tirar de otra técnica habitual: las transferencias de crédito.

"Necesidades ineludibles" de Defensa

Se trata de una fórmula que, además, tiene una ventaja para el Gobierno: no es necesario pasar por el Congreso de los Diputados, donde su debilidad parlamentaria es evidente y chocaría con las reclamaciones de sus socios. Y es así como lo volverá hacer, en concreto el martes, Cuando el Consejo de Ministros dará luz verde a un "acuerdo por el que se autoriza una transferencia de crédito al Ministerio de Defensa, por importe de 2.084.060.000 euros, con la finalidad de atender necesidades ineludibles", tal y como ha adelantado El País y ha confirmado hoy mismo la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

De esta forma, el Ejecutivo trata de acelerar todo lo que pueda el incremento de la partida dedicada a Defensa, para lo cual le ayuda el hecho de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) continúen prorrogados, pues puede llevar a cabo modificaciones y derivar fondos de otras partidas o utilizar los no ejecutados de 2024.

Eso sí, la también secretaria general del PSOE andaluz restó importancia a esta millonaria transferencia apuntando que "no tiene ninguna característica especial" y que es "muy similar" a otras de años anteriores (aunque nunca han superado los mil millones). Además, ha hecho hincapié en que Sumar "sabe perfectamente cuáles son esas partidas" que se desviarán. Y sobre si sus socios le han dado el visto bueno a este aumento que no pasará por la Cámara Baja, Montero ha apuntado que "no ha habido ningún problema en poder tramitarla". Eso sí, tal y como ha podido saber este periódico, no es la primera vez que el Gobierno trata de introducir dicha partida de 2.084 millones en el Consejo de Ministros y, al menos a lo largo del pasado mes habría intentado sin éxito añadirla al orden del día.

Y, de nuevo, para evitar la palabra "rearme", ha insistido en que "su concepto de defensa es un concepto de seguridad": "Estamos hablando fundamentalmente de tecnología híbrida, tecnología de doble uso, que es en lo que el Gobierno está poniendo el acento y es lo que le está "pidiendo también a Bruselas que ponga hincapié", informa Ep.

"Esto no es una cuestión nueva, lo que sí es nuevo es que tenemos que hacer una apuesta realmente por proteger a Europa, por nuestra seguridad, que pasa por muchos elementos diferenciadores con otros países, por nuestra posición geoestratégica, entre ellos la ciberseguridad y también el ciberterrorismo", ha zanjado Montero.