El PP denuncia la "hipocresía" de un Gobierno que "ha prostituido la causa del feminismo"

El PP mantiene sus ataques al Gobierno y a sus socios en relación a sus políticas feministas, salpicadas por los casos de abusos que se ciernen contra ellos. Es por este motivo que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha querido reivindicar hoy, con motivo del Día Internacional de la Mujer, "que España es uno de los mejores países del mundo para ser mujer" y celebra los "enormes avances" logrados.

Es una de las ideas que se destacan en el comunicado que han publicado este 8M, un documento de cinco paginas en el que, además de destacar que muchas de las mujeres pioneras en puestos de responsabilidad en la política han formado parte de sus filas, denuncian "la hipocresía de los partidos del Gobierno ha prostituido la causa del feminismo".

"Queremos vivir en un país donde las niñas sepan que pueden conseguir todo aquello que se propongan sin que nadie vaya a penalizarlas por ser mujeres. Sin embargo, y a pesar de los avances existentes, somos conscientes de que aún queda camino por recorrer para alcanzar la igualdad plena y efectiva", aseguran los de Alberto Núñez Feijóo.

El comunicado se centra en sus tres primeras páginas en la mujer, poniendo el foco en las las "desigualdades" aún por erradicar, como la violencia de género, por lo que reclama al Gobierno la dotación de recursos suficientes para que el renovado Pacto de Estado, "del que fuimos impulsores cunado gobernamos", no caiga "en saco roto".

"Imposiciones ideológicas"

Y, al mismo tiempo, recuerda que en el ámbito laboral muchas mujeres siguen "viendo ralentizadas sus carreras profesionales debido a la maternidad y a la falta de medidas de conciliación eficaces". "En el PP estamos convencidos de que estos son los principales problemas de las mujeres españolas, no los que a menudo quieren hacer creer quienes reducen la causa de la igualdad a una consigna política". Por eso -añaden-, creemos que la igualdad no se consigue con eslóganes ni imposiciones ideológicas, sino con políticas públicas eficaces y gobiernos responsables capaces de facilitar la vida de las mujeres", alerta.

Por todo ello, una vez reivindicada la figura femenina, desde el PP piden a las mujeres "que no acepten lecciones sobre los derechos de la mujer por parte de los gobernantes que más los han perjudicado, ya sea con pifias legislativas o con su demostrada hipocresía", puesto que el Gobierno es "el único responsable del sufrimiento causado a las víctimas" con la "ley del sólo sí es sí".

Sin embargo, "si hay algo que no merecen las mujeres españolas es un 8M marcado por el goteo de escándalos denigrantes para las mujeres que rodean al PSOE y a varias formaciones de izquierda. Quienes han utilizado el 8M durante los últimos años para hacer ideología y enfrentar a las mujeres por sus convicciones políticas son los mismos que han estado en gobiernos bajo los que se han pagado servicios de prostitución con dinero público, o militando en formaciones que han tapado episodios de acoso sexual dentro de sus propias organizaciones mientras agitaban pancartas con el lema `Hermana, yo sí te creo' para atacar a otras formaciones políticas como el Partido Popular".

"Han abusado de la confianza de las mujeres"

"La hipocresía de los partidos del Gobierno ha prostituido la causa del feminismo, a la que ha hecho un flaco favor. Han abusado de la confianza de las mujeres. Es evidente que eso está lejos de ser feminismo. Y mucho más lejos de representar a todas las mujeres en nombre de las que pretendían hablar", denuncian los populares en su comunicado por el 8M.

Lejos de "ese sectarismo", el PP anima a las mujeres y hombres a reivindicar "la igualdad real" como una causa transversal en la que los hombres deben ser "partícipes" y no reducidos a "culpables". "Enfrentar a mujeres y hombres en nombre del feminismo no sólo es falso e injusto, también es absolutamente contraproducente para la causa de la igualdad".

Lamenta por ello "los exabruptos de cierta izquierda que frivoliza con asuntos muy serios. Ocurre cuando un piropo causa más indignación que la rebaja de pena a un violador. O cuando se intenta imponer a las mujeres cómo tienen que vestirse o pensar para ser feministas. El Partido Popular cree en la libertad de las mujeres y tiene claro que no se han liberado de la tutela de los hombres para ser tuteladas por otras mujeres con fines exclusivamente políticos".

Asegura por ello el PP que no participará "en ningún tipo de proclama excluyente que acabe convirtiendo la causa de la igualdad en una trinchera contra la mitad de los españoles. Al contrario. Somos conscientes de que la inmensa mayoría de españoles comparte esta causa. Porque trabajar para que una sociedad no penalice más a las mujeres por el hecho de tener hijos que a los hombres no es una cuestión ideológica, sino una cuestión de justicia", sentencian.

Por último, apuntan que este 8-M "nos sobran los motivos para celebrar, reivindicar y, sobre todo, para expresar nuestro deseo de que España tenga un Gobierno que sí apueste por la verdadera igualdad de las mujeres, que cambie la hipocresía por el servicio público y las proclamas por medidas reales".